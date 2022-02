Polémica en redes por una imagen de la diputada del PP Bea Fanjul apoyando a Casado con una imagen de Miguel Ángel Blanco

Bea Fanjul, diputada del PP en el Congreso, ha mostrado su apoyo al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a través de sus redes sociales en la guerra contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un corazón azul con el nombre de Casado muestra la posición de la diputada vasca con la dirección del partido. Lo sorprendente es la imagen adjuntada, donde se observa a Fanjul con Casado y, superpuesta, una fotografía de Miguel Ángel Blanco.

Además, la política ha colocado la fotografía como portada en su red social.

Las reacciones de los internautas no han tardado en aparecer, todos ellos demandando la eliminación del tuit. “Incluso yo sé que este tuit es una puta vergüenza”, indicaban. “Le voy a pedir que borre el twit”, solicitan.

Perdóneme, pero si no se lo digo reviento.

Le voy a pedir que borre el twit.

Es la primera vez que hago esto, pero mire: fui concejal del PP en la misma legislatura (95-99) en que la habría sido Miguel Ángel Blanco, mi compañero por tanto, de haber podido terminarla. — Juan I. Gutiérrez (@jiglisardo) February 17, 2022

Tia, yo ni siquiera conocía la existencia de ETA en 1997 e incluso después de haber vivido aquí durante casi cinco años, todavía no puedo comprender el horror de esa época. Pero incluso yo sé que este tuit es una puta vergüenza. — James Rhodes (@JRhodesPianist) February 17, 2022

La diputada ha pedido disculpas pero ha señalado que la elección de la imagen era por gusto. “Lamento si esta foto no es la más indicada. Me gustaba y por eso la he subido”, indicaba en sus redes sociales.