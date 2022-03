El deporte, una terapia para “acelerar” la curación de los niños con cáncer

Priorizar la investigación oncológica

“Los profesionales se vuelcan con los pacientes y con las familias, pero tiene que se todos a una. Si no hay suficiente investigación, que es de lo que menos hay en este país, lo demás no sirve de nada. Hay muchos tipos de cánceres, y cada uno más raro, más duro que el anterior. Queremos que se investiguen todos ellos, — y no solo los que tienen un pronóstico favorable—, más y mejor. También hace falta que se implementen las terapias en los niños, que son muchos los que lo sufren. Todo el mundo, por desgracia, tiene cerca a alguien con cáncer, pero si es un niño se sufre el triple, porque jamás te piensas que esto puede llegar a ocurrir”, cuenta la madre de Jimena.