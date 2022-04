El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve “raro” y le sueña “un tanto extraño” que la Fiscalía “sólo investigue al Ayuntamiento y a la Comunidad”, administraciones gobernadas por el PP.

Antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli se ha referido a las informaciones que siguen saliendo sobre las pesquisas por las comisiones millonarias en la compra de material sanitario que estaría llevando a cabo Fiscalía Anticorrupción y, donde, según ha publicado El Confidencial, Dolores Delgado, al tener conocimiento de ello en noviembre habría firmado un decreto para ampliar un máximo de un año más los trabajos de la Fiscalía. “Si la fiscal general decidió que había que prorrogar pues decidió que había que prorrogar. A mí lo que me extraña de la Fiscalía es que sólo investiga al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. ¿La Fiscalía de verdad no va a investigar a ninguna otra Administración? ¿No va a investigar a ningún otro gobierno que no sea del PP?”, se ha preguntado el alcalde de la capital.

A Almeida le suena “un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones en circunstancias muy complicadas”. “Y da la casualidad que la fiscalía, no sé por qué, no se me ocurre más que, ¿de quién depende la Fiscalía? Porque si sabemos responder sabremos responder a por qué sólo se investiga tanto los contratos de Ayuntamiento y Comunidad”, ha planteado.