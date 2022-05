Las claves del PP de Madrid que liderará Ayuso: “No quiero un club de amigos. Quiero renovación”

Dentro de sólo 20 días, Isabel Díaz Ayuso se convertirá en la presidenta del PP de Madrid. Una nueva etapa para la formación en la región. Asumirá esta responsabilidad con total seguridad ya que es la única candidata. Hoy arranca la campaña en la que presentará su proyecto para los populares madrileños. Será en Majadahonda al mediodía. Después de haber presentado un total de 6.039 avales y de confirmar que el lema del Congreso que acogerá Ifema los días 20 y 21 de mayo será “Ganas”. Una cita crucial para el PP de Madrid ante la que la Díaz Ayuso ha querido compartir con LA RAZÓN las claves de su proyecto.

Más cerca de la calle. “La conexión del PP de Madrid con la calle se va a hacer de una manera distinta y no porque se esté haciendo bien o mal, sino porque será otra. La mía es la de una persona que ha sido muy callejera que se ha recorrido palmo a palmo la Comunidad de Madrid. Yo nunca aspiré a llegar a esto y por eso cada responsabilidad que he ido teniendo ha sido para mí el más importante y lo he dado todo. He conocido de primera mano lo que piensa un votante y un afiliado. No tengo miedo a estar paseando y hablando con todo el mundo, tomando ideas, haciendo las cosas de manera directa y comprometida, con responsabilidad y por eso quiero que quien me rodea haga exactamente lo mismo. Que los madrileños perciban que ese es su proyecto. Hay una distancia inmensa entre el votante y el afiliado. A ver si conectamos eso”.

Renovación. “Quiero gente ganadora, que ilusione y que pelea. No quiero un club de amigos o de gente que me diga al oído lo que quiero oír ni personas que después de muchos años ya no están aportando nada, pero se van enquistando los partidos. Quiero una renovación y una ilusión y quiero que estén los mejores al frente”.

Dejar un partido mejor a los que vengan. Desde luego estoy comprometida con esa renovación. ¿Por qué? Porque no aspiro a nada más. Yo ya he llegado lo más lejos que se puede en política: presidir tu comunidad y tu partido, si gano el Congreso. He de reformar y renovar la casa. No significa cambiarlo todo, significa reformar valientemente lo que sabemos desde hace tiempo que no está funcionando y puede mejorar. Yo ya estoy de salida: mi responsabilidad es dejar un partido mejor para los siguientes.

El PP de Madrid, ¿cerca de la mayoría absoluta? “A veces pienso que ahora sí conseguiríamos mayoría absoluta. Pero lo importante no es saber si vas a tener mayoría absoluta o amplia, lo importante es qué quiero hacer y para eso sí necesito un amplio respaldo porque si no, eres preso de decisiones ajenas. Y ya estoy en ello, pensando en qué Madrid quiero para las próximas décadas y sentar esas bases. Porque la pandemia, aunque hemos podido seguir cumpliendo el programa, te nubla en el día a día y no te permite mirar a largo plazo. Estoy pensando en todo esto, saber que si tengo amplias mayorías, podré volar con más tranquilidad y no estar en el corto plazo. Pensar que voy a seguir un poquito más me permite volar y ver que Madrid tiene que estar siempre a la vanguardia en política para estar al servicio de España. Madrid tiene un compromiso y una vocación doble: con la región y con el conjunto del país, es la casa de todos y tiene que estar siempre ahí para el que lo necesite”.