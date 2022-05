Los juzgados obligan a disolver el grupo municipal compuesto por ex concejales de Más Madrid

Los tres ex concejales de Más Madrid, que abandonaron el partido debido a sus discrepancias con la actual dirección encabezada por Rita Maestre, ya no podrán conformar un grupo municipal en el Consistorio. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que ha condenado al Ayuntamiento a disolver el Grupo Mixto, agrupado en la nueva marca Recupera Madrid. Conformado originalmente por Marta Higueras, Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas, actualmente consta de tres ediles, debido a que este último renunció debido a su desacuerdo con sus compañeros, que votaron a favor de las cuentas para 2022 presentadas por PP y Cs.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, y fechada el 5 de mayo, se estima el recurso interpuesto por Más Madrid contra la resolución del 23 de agosto de 2021 del presidente del pleno, Borja Fanjul (PP). Entonces, Fanjul desestimó el recurso de reposición de los de Rita Maestre contra la resolución por la que, el 5 de abril de 2021, se declaró constituido el Grupo Mixto.

Con todo, la disolución del Grupo Mixto no implica que los ediles tengan que renunciar a su acta. Según la resolución judicial, adquirirían la consideración de “ediles no adscritos”. Así, en principio, no se anularían las votaciones en las que han participado. Algunas de ellas claves: además de la de los presupuestos de 2022, sus votos fueron claves a la hora de aprobar la nueva ordenanza de movilidad que sustituyó a Madrid Central.

Por otro lado, cabe recurso de apelación. Así, fuentes del Grupo Mixto ya han manifestado a Efe su intención de apelar el fallo de la jueza Carmen Casado, mientras que desde el Ayuntamiento han trasladado que van a estudiar “detenidamente” la sentencia antes de pronunciarse al respecto.

Com parte demandada, el Consistorio argumentó que Más Madrid no era un partido, sino “una coalición electoral”, de modo que la creación del Grupo Mixto era la opción que daba “perfecta respuesta” a una situación excepcional, como fue el hecho de que estos ediles abandonaran Más Madrid. Sin embargo, la jueza niega este extremo: Más Madrid si es un partido político, por lo que esa solución dada por el Ayuntamiento no era aplicable.

Se da la circunstancia de que este mismo juzgado había desestimado previamente un recurso de Vox que perseguía igualmente la disolución del Grupo Mixto.