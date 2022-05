Mercedes Milá se disculpa a medias con Ayuso: “Lo siento Isabel... bueno no lo siento”

La periodista Mercedes Milá pasó ayer por La Sexta Noche y, entre otras cuestiones, habló de Isabel Díaz Ayuso. El presentador de este formato preguntó a Milá en torno a unas polémicas declaraciones que pronunció en abril de 2020 en torno a Ayuso, de la que aseguró que era “la responsable de redes sociales del perro de Esperanza Aguirre” y cuestionó sus condiciones para ejercer el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer, en televisión, Milá realizó una rectificación a medias: “Lo siento Isabel... bueno no lo siento, porque sí que lo era”.

Mercedes Milá si destacó el olfato y el potencial político de Ayuso, al tiempo que tuvo palabras elogiosas hacia el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. “No debe ser tonta y por lo tanto le hace caso (a Miguel Ángel Rodríguez) en cómo montar estos pifostios que montan. Ayuso ha tenido la intuición y el olfato de tomar decisiones que le han beneficiado mucho y que han beneficiado a mucha gente durante la pandemia”, añadió la periodista antes de criticar las intervenciones que Ayuso protagoniza en la Asamblea de Madrid.

“No tenía conocimiento de hasta qué punto esta chica dentro tenía tanto potencial. No me parecía suficiente para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, me equivoqué. Lo siento... bueno, no lo siento porque lo era”, añadió. Milá aseguró no tener dudas de que Ayuso tiene ambición en la política nacional y auguró que será “un quebradero de cabeza para Feijóo”: “Piensa en Miguel Ángel Rodríguez, tiene el objetivo de llegar a lo más alto”. No obstante, “espera” que no llegue a La Moncloa.