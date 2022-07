Las raciones que no puedes perderte en la taberna favorita de Robert de Niro en Madrid

Madrid cierra un curso en el que son muchos los actores internacionales que nos han visitado. Entre ellos, Robert de Niro, un enamorado de la comida española. El pasado mes de abril se dejó caer por la capital acompañado de Tiffany Chan. Y disfrutó en el Mandarín Oriental Ritz del llamado “menú impagable”. La noche cenó en una de nuestras tabernas favoritas: Taberna y Media (tabernaymedia.com). Les cuento. La regenta José Luis Martínez, padre de Sergio, chef corporativo de Nobu Hospitality, al frente, a día de hoy, de Nobu Barcelona. El chef hizo buenas migas con Robert de Niro en Barbuda, isla donde también cuenta con un complejo hotelero, así que le habló sobre uno de los bocados más castizos de la gastronomía española y la ración por excelencia de toda barra que se precie. Le explicó cómo las elabora su padre y que, además, fueron consideradas las mejores del mundo, según el prestigioso Concurso Internacional de Patatas Bravas, celebrado en Palencia el año pasado.

De Niro no pudo resistirse a probarlas y le pidió que las hiciera durante una cena temática española, que organizaron en la citada isla: “Le encantaron y aseguró que aprovecharía el viaje a Madrid para venir a la taberna. Yo no me lo terminaba de creer, pero así fue. A pesar de que los lunes cerramos, por supuesto, abrimos para ellos. Al llegar, nos aseguraron que venían a pasarlo bien y que no tenían prisa. Llegaron sobre las siete y media y se fueron a las once”. ¿En qué se centró la conversación? Preguntamos: “Hablamos sobre las tabernas españolas y sobre esta en particular. Les conté que es un espacio informal en el que puedes comer los platos típicos, pero también otros que sólo se disfrutan aquí. Les gustó mucho el concepto de compartir platos”. José Luis y su segundo hijo, Alejandro, también centrado en el oficio, les prepararon un menú compuesto por los platos más representativos de su cocina. Una propuesta (60 euros) que cualquier comensal puede pedir.

Para empezar, no podía faltar una de bravas acompañadas de una caña: “Queríamos que las comieran tal y como los madrileños las disfrutamos en una taberna”, explica el cocinero. Si no las han probado, corran, porque son crujientes, cremosas y llegan a la mesa bañadas en una salsa que es una derivación de mojo picón, que es una delicia. El siguiente bocado fueron los clásicos y crujientes torreznos de su pueblo, Fuentidueña de Tajo, probablemente, los mejores de Madrid. Los prepara según los dictados de una receta familiar, a baja temperatura, de ahí que queden melosos por dentro y crujientes por fuera: “Le gustaron tanto a De Niro, que dijo que los podría comer a cualquier hora del día”.

Su intención, continúa José Luis, es que vivieran la experiencia de comer en una taberna. Por eso, las raciones desfilaron y los comensales comprobaron lo divertido que es compartir las tapas y raciones, que fueron tomando la mesa, armonizadas con Lodi, un rioja de Bodegas Antonio Alcaraz: “Les explicamos cuál es el ritual en una taberna y les encantó el concepto”. El foie micuit con una galleta de jengibre, frutos secos y gel de limón, el salmón marinado en gin tonic, que se saborea con la mayonesa de lima, las vieiras a la parrilla y las alcachofas confitadas antecedieron al magret de pato con arroz frito, pak choi, seta seiji y salsa de higos. El toque dulce lo pusieron la torrija, que probaron mientras ultimaban la copa de moscatel Ochoa, y la tarta de queso. A Tiffani le gustó tantísimo, que, mientras la saboreaba, pidió al cocinero que le pusiera un par de porciones más para llevarse a Nueva York: “Le hicimos una y al día siguiente se la llevamos al hotel para que viajara lo más fresca posible. De hecho, nos ha mandado un vídeo comiéndola allí”. Todo hay que decirlo, también es uno de los postres preferidos de los comensales habituales de Taberna y Media. Un apunte, Robert de Niro, Nobu Matsuhisa y Meir Teper tienen prevista para el año que viene la apertura de Nobu Hotel Madrid en el 26 de la calle Alcalá.

Taberna y media . Dónde: Lope de Rueda, 30. Teléfono: 918 67 58 42. Precio del menú: 60 euros

Tarta de queso de Taberna Y Media