Madrid ultima el reglamento de los taxis (y de paso de las VTC)

La Comunidad de Madrid está ultimando el reglamento para regular la actividad de taxis y VTC, con el que se permitirá a los taxistas circular 24 horas todos los días de la semana y los usuarios podrán reservar plaza única en coche compartido.

Según ha trasladado la presidenta durante su comparecencia en el Debate del Estado de la Región, que se está celebrando este lunes en la Asamblea de Madrid, la red de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid “crece y mejora, hoy gracias a la mayor inversión de los últimos 13 años”.

Para la presidenta, tras el limbo creado por el “decreto Ábalos”, legislan para que, como en la “inmensa mayoría” de capitales internacionales, las VTC puedan seguir operando.

“Esta dejadez supuso una patada hacia adelante para no involucrarse en un asunto que, como estamos viendo, es muy complejo y es debate en numerosas administraciones por todo el mundo. Pero desde el Gobierno siguen igual. El Ministerio de Transportes prefiere no hacer nada para intentar no desgastarse”, ha afirmado.

Desde su Gobierno, según ha defendido, no han hecho otra cosa en estos últimos años que “estudiar un complicado encaje que haga compatible esta oferta con la del Taxi de Madrid, que forma parte de las calles madrileñas desde mucho antes que las VTC”.

Así, ha avanzado que se están ultimando los desarrollos reglamentarios, de los VTC y del Taxi, con “importantes mejoras tanto para los titulares de las licencias como para los usuarios”. Está previsto que con ellas puedan ver multiplicada la facturación y mejorado el servicio.

Con el nuevo reglamento en el que están trabajando los taxis podrán circular como quieran las 24 horas todos los días de la semana, se autorizarán los servicios mediante coche compartido, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos. Con la libertad horaria, los taxistas podrán ingresar “hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos”.

En lo que respecta a los VTC, el nuevo reglamento garantizará la competencia, ofreciendo “la máxima calidad” a los usuarios. En él se dispondrá que todos estos conductores deberán superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación.

Además, no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carnet de conducir será como mínimo de un año. En el caso de que la empresa cancele un viaje pre contratado con anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera.

“En Madrid no vamos a dejar caer al taxi como ha sucedido en otras capitales internacionales, mientras defendemos la libre competencia y la libertad del usuario para decidir cómo desplazarse”, ha aseverado la dirigente autonómica.