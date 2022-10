Doble reprobación de Pablo Iglesias: sale adelante pese a los votos en contra de PSOE y Más Madrid

Tras la sustitución de “declaración de persona non grata” por la “reprobación”, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta segunda fórmula para reprochar a Pablo Iglesias sus palabras sobre la Policía Municipal. “Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, dijo el vicepresidente del Gobierno. Finalmente, el Pleno ha aprobado la propuesta de Vox, con votos de PP y Cs. PSOE y Más Madrid han votado en contra. El mismo resultado se dio a continuación, con la moción presentada por PP y Cs en la que se pedía su reprobación “por sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”. Del mismo modo, se pedía, por parte del Pleno, reiterar “su más firme apoyo a este cuerpo y su agradecimiento por la constante labor de sus agentes en favor de la libertad, la seguridad y la convivencia en la ciudad”.

“La finalidad más importante es la de mostrar el apoyo de todo el Pleno a nuestra Policia Municipal, que necesita instalaciones más modernas, plazas de aparcamientos, mobiliario y vestuario moderno adecuado, epis, chalecos, ropa, vehículos para acometer situaciones como Filomena, aumentar la plantilla y no tener que poner tantas horas extra para no acometer ese aumento de horas extra”, argumentó el portavoz de Vox, Ortega Smith. Así, su propuesta busca “condenar a este vicepresidente indecente, al coletas de Galapagar, que ha despreciado a los agentes, hombres y mujeres, que se juegan la vida cada día por una ciudad más segura”.

Por parte del Grupo Mixto, Luis Cueto afirmó que Vox “nos hace perder el tiempo con una idiotez”, y recordó la actitud en el pasado de agentes municipales que, en un grupo de whatsapp, desearon que “carmena hubiera muerto en el atentado de Atocha”.

Mar Espinar, del PSOE, afirmó que en Vox son “tan cansinos y torpes como poco gracioso Pablo Iglesias”. “Los sindicatos policiales ya han presentado la denuncia, y en vez de esperar, nos adelantamos a los tribunales”.

Almeida salió al paso, debido a las constantes alusiones sobre por qué no reprobó en su día al propio Ortega Smith por sus palabras sobre la violencia de género. “Hizo unas declaraciones que no compartía, y lo dije, pero no lo reprobé, porque estaba en el ejercicio de su libertad ideológica para no compartir una política. Pablo Iglesias se ha mofado de una policía víctima de ensañamiento, acoso e insultos de una delincuente llamada Isa Serra”, concluyó.