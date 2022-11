Urban Sketchers Madrid: el colectivo que busca salvar el patrimonio a golpe de ilustraciones

Cuando el siglo XIX descontaba ya los años de sus últimas décadas, Claude Monet comenzó a capturar el tiempo. No ha quedado otra que clasificar la obra del impresionista por series: los nenúfares, la catedral de Rouen o el Parlamento de Londres se repitieron una y otra vez en sus lienzos, pero siempre de una forma diferente. La luz marcaba un momento único que, más de un siglo antes de que la fotografía se democratizase e invadiese todos los bolsillos, tenía que ser capturado sobre la marcha para que no se perdiese en el olvido. Han pasado más de cien años desde aquellos trazos veloces. Es viernes por la tarde, y la Plaza Mayor de Madrid está en plena ebullición. Poco a poco, comienzan a llegar un grupo de personas armadas con sus cuadernos de pintura. Han llegado desde distintos puntos de la región –y de España– para, como Monet, capturar ese preciso instante, tan especial como cotidiano, a través de sus dibujos.

El grupo pertenece a Urban Sketchers Madrid, un colectivo que, si bien fue creado por un español afincado en Estados Unidos, llegó a Madrid en 2018 con el objetivo de plasmar el patrimonio y la vida de la región tal como es ahora. Ángela Morales es una de las personas que acuden a cada quedada desde hace años. La encontramos en Casa Camacho, un pequeño lugar célebre por sus famosos “yayos”, un vermut preparado únicamente para ellos y servido de una forma especial. “Para formar parte de Urban Sketchers en Madrid no hace falta tener ningún tipo de formación”, explica a LA RAZÓN. “Hay gente que sí, que se dedica al arte y al diseño gráfico, pero, en mi caso, empecé a dibujar hace seis años, cuando me prejubilé”, añade. A partir de ahí conoció el colectivo y ya no lo ha dejado. “Me da la vida”, asegura, “sobre todo por la gente que vas conociendo, por los vínculos que se van creando y por lo mucho que aprendes de cómo los demás plasman lo mismo que estás viendo tú, porque como cada uno dibujamos de una manera diferente, aunque la imagen sea la misma, los dibujos son distintos”.

Además de ilustrar cualquiera de los puntos de Madrid, en Urban Sketchers también desarrollan proyectos concretos, como en el que se encuentran inmersos actualmente: poner en valor los escaparates centenarios de Madrid. En este caso, Ángela es la que se encarga de gestionarlo con los dueños de los negocios. “En una quedada de Urban Sketchers podemos estar hasta 40 personas, así que siempre avisamos antes”, explica.

Además, apunta que también suele llamar para enterarse de la historia del lugar, no solo porque ella siempre escriba algo junto a los dibujos que hace, sino porque “las placas del Ayuntamiento se dan a los negocios centenarios, no a los locales, por lo que a lo mejor vamos y abrieron en una calle y luego se trasladaron a otra, así que el local en sí no sería centenario”. Las ilustraciones después se comparten en la web y en las redes sociales. Y, al hacerlo por iniciativa propia y sin ningún tipo de coste para los negocios, “la mayoría de los dueños reaccionan estupendamente, pero sobre todo se sorprenden”. “Lo único que les pedimos es que si tienen un sello del negocio nos lo pongan en el dibujo, para así comprobar que se ha hecho in situ”, añade Ángela, porque “lo importante es el plasmar el ambiente de ese momento”.

Ilustraciones del proyecto de Urban Sketchers Madrid para Legado Arturo Soria FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Si lo mejor de esta actividad es compartir con la gente, el conocernos y el ambiente que se crea, en el caso de los negocios centenarios esto se multiplica, porque la gente te cuenta su historia, desde el típico que lleva toda la vida, y han pasado varias generaciones, hasta los que han cambiado de manos, pero siguen funcionando”, dice. “Hicimos hace poco una papelería que estaba en la calle Goya, que llevaba allí desde 1900 y poco, pero cerró en agosto, porque no había nadie que lo cogiera”, recuerda. Pero si los exteriores de los negocios centenarios de Madrid merecen cientos de ilustraciones, los interiores no se quedan atrás. “Es un proyecto que nos estamos planteando, porque hay algunos que son realmente maravillosos”, asegura Ángela.

“Yo he podido descubrir Madrid gracias a esta actividad”, dice. Y es que, aunque ha es nieta de madrileños y ha vivido toda la vida entre Chamberí y Malasaña, está convencida de que “te hace parar y ver de verdad el sentido estético a sus calles”. “Cada vez que vas a un mismo sitio lo haces de distinta manera”, añade, mientras se confiesa una auténtica enamorada de Madrid Río, del que ha dibujado todos sus puentes. Precisamente para fomentar esta capacidad de mirar y valorar Madrid acaban de terminar un proyecto con Legado Arturo Soria en el que han ilustrado los edificios y zonas ideadas de la Ciudad Lineal que aún quedan en pie tal como las pensó el arquitecto madrileño. “Como tengo la costumbre de, en cada dibujo que hago, escribir brevemente su historia, he descubierto cosas que desconocía totalmente de esta zona y de la vida y obra de Arturo Soria”, señala Ángela, convencida de que se trata de uno de los madrileños más ilustres. “Los habitantes de la zona, aún hoy con muchos descendientes de esas primeras familias, nos sentimos privilegiados y nos costaría irnos a zonas menos verdes y peor aireadas de la capital”, aseguran desde Legado Arturo Soria. “Aquí existe un equilibrio, una descongestión y todavía se intuyen esas señas de identidad, aunque hay que saber verlas. Gente que recuerda su infancia feliz aquí y que se han tenido que ir fuera a vivir, si pueden vuelven a vivir en la Ciudad Lineal de Madrid”, añaden.

La iniciativa por conservar el legado de Arturo Soria y la Ciudad Lineal surge porque “había un enorme olvido en Madrid, y en España en general, sobre una figura de relevancia mundial como Arturo Soria”, por lo que, para el centenario de su muerte en 2020, “unos cuantos apasionados vimos necesario promover algo que recuperara su memoria e incidiera en la divulgación de su obra y en la protección de lo poco que queda de la Ciudad Lineal original”. Y es que Arturo Soria respondió a una amplia problemática que acuciaba a la capital desde mediados del siglo XIX. “Pretendía combatir el hacinamiento de la ciudad y la escasez de zonas verdes, las epidemias y la especulación con el precio de la vivienda, cuestiones muy actuales más de un siglo después, así como facilitar la movilidad y el acceso a lo último en tecnología pública para toda la población, que por entonces eran el tranvía, el teléfono, los servicios de luz, gas y agua corriente”, explican desde la iniciativa.

“El trazado de más de 50 kilómetros que planteó Arturo Soria para el tranvía de circunvalación que vertebrara su proyecto acabaría sirviendo de base para la estructuración de lo que a día de hoy es la M-40. Y en la actualidad, aunque absorbida por Madrid, y con su esencia de combinar lo rural y lo urbano del todo desvirtuada, la Ciudad Lineal sigue siendo una de las zonas más verdes de la capital”, explican. Por ello, “que ahora mismo se esté construyendo una ciudad lineal gigantesca en Arabia Saudí, a partir de muchos preceptos de Arturo Soria, aunque hipertrofiados e imprevisibles en cuanto a su eficiencia y sostenibilidad futuras, sigue situando este rincón de Madrid como centro de lo que pueden ser muchas soluciones urbanísticas para problemas presentes y futuros en el planteamiento de las ciudades”. “En mi vida había pensado en lo que era Arturo Soria, y resulta que era una maravilla, un auténtico orgullo para la Comunidad de Madrid”, dice Ángela. “Es necesario que se mantenga, porque el valor histórico y ecológico que tiene el proyecto de Ciudad Lineal es impresionante”.

Ilustraciones del proyecto de Urban Sketchers para Legado Arturo Soria FOTO: La Razón (Custom Credit)