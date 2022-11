Pasión Vega: “Lorca se merece todos los homenajes que le dediquen”

Pese a que fue asesinado en 1936, Federico García Lorca sigue muy presente en la actualidad: continuamente se adaptan sus obras en el teatro, se editan libros ilustrados sobre su vida y se imparten conferencias en torno a su trayectoria como poeta y dramaturgo.

Ahora es Pasión Vega quien decide dedicarle un disco entero, Lorca Sonoro, para devolverle mediante su voz aterciopelada un poco de todo lo que el granadino ha influido en ella a lo largo de los años. “Se hacen muchas propuestas escénicas sobre Federico, pero creo que nunca son suficientes, porque es un referente muy importante, sus textos son auténticas maravillas. Este disco es un regalo para mí por cantarle a la belleza de sus palabras y traerlo a la actualidad”, explica a LA RAZÓN.

El Madrid de Pasión Vega FOTO: David Jar La Razon

Pero recoger la cultura tradicional en forma de coplas, tangos o rancheras y traerla al presente no es algo exclusivo de este disco. La artista tiene como leitmotiv cuidar cada detalle de sus obras para que no haya en ellas un ápice de desigualdad: “Puedes cantarle al amor desde una posición cercana a la manera en la que lo vivimos hoy las mujeres, lejos de ese concepto de amor romántico que te hiere y te hace daño. Además, tenemos la capacidad de unirnos entre nosotras, hacer piña y conseguir esos cambios profundos que aún tenemos pendientes, porque nos ponen las cosas muy difíciles», reflexiona sobre la industria musical.

En este camino que culmina en Lorca Sonoro, la admiración de la cantante por el misterio lorquiano no ha hecho más que crecer. Así lo plasma en 10 canciones en las que no faltan himnos como La leyenda del tiempo, Ojos verdes o Pequeño vals vienés. Tampoco le ha faltado la buena compañía, pues el álbum puede presumir de la participación de artistas como José Tellez, Carmelo Gómez, María Rozalén y Elvira Sastre, de la que alaba cómo ha vuelto a poner la poesía sobre la mesa, en especial para las generaciones más jóvenes.

«A las mujeres en la música nos lo ponen muy difícil, tenemos que unirnos para cambiar las cosas»

El proyecto nace de la participación de la artista en un homenaje al dramaturgo que tuvo lugar el 17 de agosto de 2021, en Alfacar (Granada), cuando se cumplieron 85 años de su fusilamiento. La emoción que sintió esa noche se sumó al bagaje que Pasión ya tenía del escritor y desembocó en este disco de versiones, sumándose a una lista de admiradores de Lorca que hicieron canciones de sus poemas en la que ya figuraban Leonard Cohen, Fito Páez, Javier Ruibal, Paco Ibáñez, Jorge Marazu, Camarón de la Isla y Enrique Morente, entre otros.

Para Pasión, el disco está formado por grandes y profundas historias desde lo que muchas veces parecen metáforas imposibles con imágenes tan potentes como la de un jinete muerto sobre un caballo para explicar cómo nos dirigimos hacia nuestro destino irremediablemente. Y para compartir esto en directo, pronto comenzará una gira que pasará por el Teatro de la Zarzuela el día 6 de mayo con una ambiciosa propuesta musicoteatral que contará con el actor Víctor Clavijo y con un trío de músicos sobre el escenario.

Madrid, un lugar para reencontrarse con su infancia y su familia “Me fui a Málaga con tres años, pero mis abuelos y mi familia materna se quedaron en Madrid. Venir era saber que iba a verlos y que iba a ir a la piscina, que me fascinaba, porque en el Sur solo me bañaba en el mar. Recuerdo especialmente alguna vez que nos reunimos en navidades y nos pusimos a cantar en familia, sobre todo mi tío Manuel, con quien empecé a aprender canciones populares. Viví cinco años en Madrid, desde 2001, y lo que más me gustaba era ir al teatro. Eso sí, para una persona como yo, acostumbrada a ciudades más pequeñas, meterme en esta vorágine de prisas y taxis me hace necesitar expandirme un poco en lugares más pausados como El Retiro y el Paseo del Prado”.

La artista, que se fue de Madrid a Málaga con tan solo tres años, recuerda cómo se pasaba el día cantando desde muy pequeña. Hay algo que no ha cambiado, y es que ya por aquel entonces se atrevía con géneros muy diferentes. “Tenía 10 años y para mí no había distintos estilos, solo historias narradas en pocos minutos que me atravesaban el corazón y que sentía que llevaban toda la vida conmigo”.

En la actualidad, apuesta por paladear la vida poco a poco y disfrutar cada paso que da y de cada nota que entona... aunque a veces los nervios le impidan “ver el bosque”, algo que se ha propuesto que no ocurra más. “Nada me va a enfurecer ni mosquear, quiero disfrutar de la belleza de este trabajo. Se lo merece y yo también”.

Eso sí, en el centro de su vida no están los pentagramas, sino su hija Alma, una pequeña de ocho años que comparte el fervor por la música, aunque en su caso se decanta por el rock, toca la guitarra eléctrica y se desvive por AC/DC y Queen. “Sin música no sería feliz, pero sin mis amigos y mi familia tampoco. Si no tuviera a mi hija, mi vida sería muy distinta, ni siquiera soy capaz de imaginarlo, es un motor muy importante para mí”, expone con emoción.