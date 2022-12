Las Rozas acoge este fin de semana la I Spanish Flag Bowl Inclusiva

Un acontecimiento relevante. Llega a Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, la primera edición de la Spanish Flag Bowl Inclusiva, un torneo muy especial que nace con el objetivo de acercar el Fútbol Americano y su modalidad de Flag (sin contacto) a las personas con discapacidad.

Una gran fiesta que quiere convertirse en una cita ineludible del calendario deportivo de FEFA y que tendrá lugar este domingo 4 de diciembre a partir de las 10h de la mañana en el Campo de Fútbol 11 del Recinto Ferial de la localidad madrileña.

La I Spanish Flag Bowl Inclusiva contará con la participación de cuatro equipos, formados a iniciativa de clubes y asociaciones. LG OLED Black Demons Las Rozas, Burgos Corzos, Royal Oaks Knights de Alcobendas, Fuenlabrada Wolverines, Bigues i Riells Scorpions, Aspanias de Burgos, Imparables de Fuenlabrada y el Grupo Envera de Madrid han unido fuerzas para dar forma a las cuatro escuadras que tomarán parte en el torneo: Scorzos (Scorpions+Corzos), Corzos (Corzos+Royal Oaks Knights), GE (Grupo Envera) | BD (Black Demons) y Wolverines-Imparables.

En total se jugarán seis partidos, con los siguientes horarios:• Scorzos vs Corzos (10h)• GE|BD vs Wolverines-Imparables (11:15h)• Scorzos vs GE|BD (12:30h)• Corzos vs Wolverines Imparables (12:30h)• Wolverines-Imparables vs Scorzos (13:45h)• GE|BD vs Corzos (13:45h)

Una vez finalizada la jornada, se celebrará la tradicional ceremonia de entrega de trofeos.

La Spanish Flag Bowl Inclusiva está organizada por el Comité de Deporte Inclusivo de FEFA que encabeza Lola Morales, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Ayuntamiento de Las Rozas, LG OLED Black Demons Las Rozas, la Fundación FDI, Live Vuvuzela, Ambulancias Marina, Performance Academy y Decathlon.