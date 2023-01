Enrique Cerezo colabora en la reconstrucción de la parroquia madrileña de La Paloma

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha colaborado en la campaña para reconstruir el complejo parroquial de La Paloma, ubicado en el número 98 de la calle Toledo, en Madrid, que quedó destruido hace dos años -el 20 de enero de 2021- como consecuencia de una explosión que dejó cuatro víctimas mortales y diez heridos.

“Yo he vivido de niño en la calle de la Paloma, he nacido en la calle de la Paloma y estoy bautizado en la iglesia de La Paloma, he vivido las fiestas del 15 de agosto de la Virgen de La Paloma. Por eso, yo os animo a reconstruir la Paloma”, ha afirmado Cerezo en un vídeo publicado en el marco de la campaña de recaudación de fondos para la reconstrucción, impulsada por el párroco de esta iglesia.

“Casi dos años después de la explosión, el complejo parroquial de la Paloma permanece provisionalmente reforzado con planchas metálicas y la comunidad vive en una especie de “exilio”, según ha señalado el párroco, Gabriel Benedicto. “Nos hemos acostumbrado a vivir de manera provisoria y necesitamos volver a tener una casa donde desarrollar toda la vida de la parroquia y lo que gira en torno a la Virgen”, ha asegurado.

Por ello y ante la falta de “avances administrativos” que impulsaran la reconstrucción del edificio siniestrado, el párroco movilizó a la comunidad parroquial para iniciar la reconstrucción y, hasta el momento, han recaudado 500.000 euros de los dos millones que se han marcado como objetivo.

Entre otros proyectos que han puesto en marcha, este pasado domingo 15 de enero han abierto una página web (reconstruyelapaloma.es) que alojará todas las iniciativas para reconstruir el centro parroquial. También venderán, de forma online, sudaderas, camisetas, llaveros, cervezas y camisetas personalizadas de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa 2023 para grupos y parroquias.

En la web informarán de otros eventos previstos para este año, como una cena de gala en un hotel a la que se invitará a un cantante famoso y en la se subastarán productos musicales, una peregrinación a Tierra Santa o un evento deportivo, como un partido benéfico Real Madrid-Barça femenino. Asimismo, animan a sumarse a la campaña a través de Twitter mediante el hashtag #YoReconstruyoLaPaloma.