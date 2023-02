Ayuso critica a Monasterio por hacer política “con un chat de madres” y lanza a Lobato: “Que les vote Txapote”

En el primero de los siete plenos que faltan para acabar la legislatura en la Asamblea de Madrid que se celebra hoy, la presidenta regional no ocultó su tirantez con Vox después que su “socio preferente” se soltara de la mano en una de las leyes más importantes de la legislatura, como es la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2003. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, aludió a que no ha habido más contacto con Vox desde el día en que Monasterio se levantó de la mesa de negociación de los Presupuestos con el consejero y dijo que no los iba a aprobar, en el mes de diciembre.

En este primer contacto público, Monasterio preguntó a Ayuso sobre cómo combatía el adoctrinamiento y el yihadismo en algunos centros, después de recordar el caso del sacristán asesinado en Ceuta. “Yo tengo responsabilidad en los colegios”, pero también criticó a Monasterio por “hacer de la anécdota categoría, según lo que se diga en el chat de madres del día”. “No hemos dejado de combatir el adoctrinamiento en ningún momento y, por cierto, solos”, refirió Ayuso quejándose de la falta de propuestas y ayuda del Grupo que lidera Monasterio.

La pregunta derivó en un debate sobre el chat de madres, a los que “no hay que ridiculizar, porque también esperan una respuesta nuestra y las madres estamos preocupadas por la inseguridad, saben muy bien lo que pasa en las calles. Las madres lo que necesitan es un gobierno que protege y cuida de todos”, se defendió Monasterio.

Pero Ayuso volvió a la carga: “No está usted en las calles. Ir un día a un barrio no es saber lo que ocurre en él”, para después enumerar las iniciativas del Gobierno regional contra el adoctrinamiento.

Pero la cuerda entre entre el Gobierno regional y Vox no se ha tensado hasta el punto de romperse, ya que Monasterio confirmó que iba a votar en contra de las enmiendas a la totalidad contra nuevas deducciones fiscales presentadas por el Gobierno de Ayuso.

“Respeto y educación”

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, también fue objeto de sus críticas. Lobato hizo hincapié en lo “intolerable” de las acusaciones que recibió la presidenta regional cuando fue nombrada “alumna ilustre” en la Universidad Complutense: “Es intolerable lo que le hicieron”, remarcó. Más aún, le pidió disculpas por si se hubiera podido sentir ofendida por no condenar con suficiente vehemencia el ataque que sufrió en la universidad, pero también pidió a Ayuso que hiciera lo mismo después de ensalzar el “respeto y educación” del PSOE. Apuntó que lo hiciera “por llamar gentuza a quien no piensa como usted, por decir frases como que te vote Txapote y otras similares” para proseguir después con una enumeración de las propuestas socialistas de cara a las elecciones.

Pero a Ayuso no entendió “la lección parroquial de la mañana” cuando lo que el PSOE preguntaba por los objetivos de la legislatura. “No necesito su aprobación sobre si hago bien en recibir un título que ha decidido libremente la universidad, lo que ocurre es que le han puesto verde por las declaraciones que han hecho contra mí diciendo que yo había ido a provocar. No vaya de demócrata ni de moderado...porque no se lo tolero...Un día está en contra de los ricos, otros a favor...No hay un solo motivo para votar a su partido en Madrid...¿De qué mujeres me habla? Lo que preocupa a una mujer aquí es que se rebajen las penas a los agresores...Mandan sicarios a llamarme asesina allá donde voy, ¿y todavía espera que yo le apruebe algo y que le diga que es bienvenido?...Lo único que queda que les diga es que les vote Txapote”.