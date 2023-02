Arganda, Paracuellos, Alcobendas... las “réplicas” del “terremoto Villacís”

Begoña Villacís quiso el pasado miércoles zanjar casi una semana de rumores, filtraciones, noticias y declaraciones cruzadas: se presentará a las primarias de Ciudadanos para liderar el proyecto del renovado partido naranja en el Ayuntamiento de la capital. Así, su intención de formar una «corriente interna» del PP se quedará en eso, una mera intención que no ha llagado a puerto alguno. Su sonado «no adiós», sin embargo, sí ha tenido sucesivos «ecos» distribuidos en varios Ayuntamientos de la geografía madrileña donde Cs aún cuenta con representación. Y en algunos casos, clave. Vaya por delante que, por el momento, no se ha producido ningún trasvase al PP. Pero sí a otros partidos.

Tal es el caso de Cristina Miguel. Hasta el pasado 25 de enero era portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey, municipio gobernado por el socialista Pedro Guillermo Hita. Esta misma semana, Miguel ha anunciado que se suma al proyecto municipal del PSOE, en calidad de independiente, de cara a las próximas elecciones municipales. A la hora de explicar su decisión, la edil ha explicado que ella no ha cambiado, pero su partido sí. «No he cambiado de ideología, he sido siempre una persona de centro. Cuando me afilié a mi anterior partido, era de centro e incluso socialdemócrata, no he sido yo la que ha dado bandazos ideológicos», afirmó.

Uno de los pocos municipios que contaba con alcalde «naranja» era Paracuellos del Jarama. Y utilizamos el pasado porque Jorge Alberto Campos, el más votado de todos los ediles del partido, ha cambiado de «c»: ya no es de Ciudadanos, sino de Contigo, marca utilizada a modo de escisión en otros puntos de España por concejales descontentos con el partido desde la época de Albert Rivera. Su decisión ha provocado que el PP, hasta ahora socio de Campos, rompa el pacto de Gobierno. El regidor ha criticado que, de haberse pasado a las filas «populares», el PP no habría tomado ese camino.

Nuevo «paraguas»

Bajo la misma marca, Contigo, el hasta ahora primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Festejos de San Fernando de Henares, Alberto Hontecillas, anunció su marcha del equipo de Gobierno, presidido por el socialista Javier Corpa. Hontecillas ya ha anunciado que se presentará a las elecciones bajo el mismo paraguas que Jorge Alberto Campos. Un proyecto al que podrían ir sumándose otros concejales descontentos del partido.

Un camino similar podría tomar otro de los alcaldes de Ciudadanos en la región, Aitor Retolaza. El primer edil de Alcobendas anunció ayer que está trabajando para crear una plataforma ciudadana. Por el momento, Retolaza no abandona el partido, pero lo cierto es que se trata de un proyecto al margen del mismo. De hecho, ha dejado abierta la puerta para que Cs se sume si les convence. Con todo, también ha habido reproches: ha afeado al partido su gestión, ya que las políticas regionales y estatales han estado «demasiado presentes en la política local». De hecho, cree que la formación tenía que haber sido un partido totalmente municipalista. Una tesis, por cierto, que coincide con la expresada el pasado miércoles con Begoña Villacís, que recordó a la dirección nacional de su partido que, en lo que se refiere a política local, debería escucharse más a aquellas personas que llevan años trabajando en ella.

En otros casos, el portavoz ha decidido poner fin a su trayectoria municipal. O al menos cesar de su última actividad. Así ha ocurrido con Ana Elliott, hasta ahora cabeza visible de Cs en el Ayuntamiento de Majadahonda. «De vez en cuando es necesario pisar puntualmente el freno y dar paso a nuevos liderazgos, como el que espero que se produzca en Majadahonda para revitalizar el proyecto de Ciudadanos», afirmó en un comunicado, sin afirmar que vaya a formar parte de otro partido.