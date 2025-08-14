Ni Alcorcón ni Getafe: este es el municipio de Madrid con más pensionistas

La Comunidad de Madrid cuenta con una población superior a los 7 millones de habitantes. Su capital, Madrid concentra casi la mitad de la población regional, mientras que el resto se distribuye en una amplia variedad de municipios que van desde ciudades consolidadas hasta pequeños pueblos que reflejan las características demográficas y sociales de cada uno.

Sin embargo, al igual que otras partes del país, la Comunidad de Madrid ha experimentado un envejecimiento poblacional progresivo, lo que ha incrementado la demanda de servicios para personas mayores. Con factores como el aumento de la esperanza de vida, sitúan a más del 20% de la población total con 65 años o más. En este contexto, en el que jubilados y pensiones son un tema de peso en España, en Madrid, hay un municipio que destaca en número de pensionistas.

El cambio de las pensiones en más de una década

En los últimos diez años, la Comunidad de Madrid ha registrado un crecimiento constante en el número de pensionistas. Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, de 938.960 personas en 2013 la cifra ha ascendido a 1.229.683 en 2024. Sin embargo, más allá del número lo que más se pregunta la gente es cuánto percibirán mensualmente al jubilarse. La cantidad puede variar según diversos factores, como la base reguladora, los años de cotización y el tipo de retiro.

Según los datos del INSS, la pensión media en la Comunidad de Madrid es de 1.527,30 euros, y se destinan un total de 1.914.360.094,54 euros mensuales para cubrir las prestaciones de los contribuyentes de todas las provincias. Aun así, existen diferencias significativas en la pensión media que reciben los jubilados según el municipio en el que residan.

El municipio de Madrid con más pensionistas

Contrario a lo que podía pensarse, ni Alcorcón ni Getafe lideran la lista a pesar de ser de los municipios con mayor número de pensionistas. Según los últimos datos recogidos por la Comunidad de Madrid, el municipio con más pensionistas es Móstoles, con un total de 44.450 pensionistas. Aun así, hay otros municipios que también superan los 30.000:

Leganés : 41.570

: 41.570 Alcalá de Henares : 36.695

: 36.695 Alcorcón : 36.395

: 36.395 Getafe : 35.500

: 35.500 Fuenlabrada: 34.040

Estos datos no está teniendo en cuenta al municipio de Madrid que cuenta con 661.607 pensionistas, puesto que es el lugar con mayor concentración de población. De esta manera, se muestra que el envejecimiento poblacional no se limita a la capital, sino que también afecta a importantes municipios del sur y este de la región.