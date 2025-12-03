Una cruzada contra calles que ya devolvió la Justicia

Hace cuatro años, la familia García Noblejas posaba para LA RAZÓN en la madrileña boca de Metro del mismo nombre para celebrar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había fallado a favor de mantener la calle que lleva su nombre en el distrito de Ciudad Lineal. Poco después, la Plataforma Patriótica Millán Astray celebraba el retorno al callejero madrileño del fundador de la Legión, también a favor de una resolución judicial.

El TSJM desestimó el recurso de apelación del Consistorio capitalino contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2018 por un juzgado madrileño.

La sentencia apelaba a la «total falta de motivación» en que se basaba el cambio de la vía, pues no se «justifica» que la calle tenga «encaje» en los «supuestos históricos» señalados por la Ley de Memoria Histórica (LMH): «Sublevación, Guerra Civil y represión de la dictadura».

Guerra de Filipinas

En el caso del fundador de la Legión sostuvo el TSJM que tampoco se da ninguno de las tres consideraciones. Primero, porque su papel como Jefe de Prensa y Propaganda durante la contienda fue «testimonial»; segundo, porque «no consta en el expediente administrativo acreditación alguna de testimonios, campaña propagandística, arengas o emisiones radiofónicas durante el periodo en que ocupó dicho cargo». Y a ello se une el hecho de que Millán Astray tenía el nombre de una Plaza en Madrid, reubicada posteriormente, como reconocimiento a los méritos concurrentes a su persona por su intervención en la Guerra de Filipinas.

Pese a ello, ambas vías de la capital vuelven a ser cuestionadas, esta vez por parte de la Plataforma Calles Dignas-Justa Freire de Madrid, que ha reclamado al Gobierno que «sea valiente» e incluya en el catálogo de símbolos franquistas que aprobó el pasado 18 de noviembre todos los nombres de calles, barrios, colegios, centros de salud o estaciones de Metro, así como los monumentos y placas que en la capital exaltan al franquismo para su retirada.

En una maniobra que se apoya en la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de proceder al borrado del legado del régimen de Franco a través de un catálogo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la plataforma ha trasladado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática –ya lo había pedido en los últimos tres años– la identificación y localización de símbolos y elementos franquistas de la ciudad, principalmente nombres de calles, para incluir en el catálogo, cuya confección está recogida en la Ley de Memoria Democrática.

Carmena como alcaldesa

Tras la aprobación por parte del Gobierno del reglamento que regula la creación de este catálogo, este colectivo ha solicitado incluir, entre otras, el nombre de la calle madrileña que homenajea al general Millán-Astray, y de otras cinco vías que recuperó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 2021«tras haber sido cambiadas a nombres dignos durante la etapa municipal de Ahora Madrid» y con Manuela Carmena como regidora.

La plataforma ha localizado más de 130 símbolos y referencias que solicitan su retirada, de ellas 58 calles, como Alberto Alcocer, Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas, Ramírez de Maeztu o Calvo Sotelo, entre otras. También una decena de centros educativos que llevan el nombre, por ejemplo, de Maeztu, Eijo Garay, Calvo Sotelo o Suances, centros de salud, parques, jardines, monumentos o placas.

«Un Gobierno de un Estado democrático y que cumpla con los derechos humanos debe erradicar todo vestigio que siga glorificando la Guerra Civil y la dictadura de Franco», han resaltado desde la plataforma en un comunicado desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Su pretensión es que así «se podrá multar y denunciar judicialmente a los gobiernos municipal y autonómico de Madrid, en caso de que se atrevan a mantener estas humillaciones e insultos contra las víctimas del franquismo».

El colectivo memorialista es especialmente vehemente al reclamar que la cartera de Ángel Víctor Torres «haga incluir el nombre de la calle madrileña que homenajea al sanguinario general fascista Millán-Astray», anteriormente incluida en el callejero como Justa Freire, en recuerdo de la maestra republicana.

Los memorialistas consideran que «un Gobierno de un Estado democrático y que cumpla con los derechos humanos debe erradicar todo vestigio que siga glorificando la Guerra Civil y la dictadura de Franco porque, de no hacerlo, estaría amparando el exterminio poblacional, la represión social y la ruina económica de la clase obrera y la ciudadanía liberal que fueron perpetrados durante la época histórica más aciaga de España».

Tanto la familia García Noblejas como fuentes de la Plataforma Patriótica Millán Astray han declinado entrar a valorar estas peticiones, acogiéndose en ambos casos al dictado de los tribunales, que fallaron a su favor en 2021. Consideran que «no merece la pena» polemizar respecto a «algo que ha quedado zanjado», aunque permanecen a la expectativa.