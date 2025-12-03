Así podrían ser el acueducto de Tetuán y el parque de Plaza de Castilla del futuro

Los proyectos no se ejecutarán... de momento. Pero tampoco caen en saco roto. Se trata de ejemplos prácticos de lo que pretende ser el futuro Plan Estratégico Municipal en el que trabaja el Ayuntamiento de Madrid: una transformación urbana de la ciudad en la que la participación ciudadana será uno de los pilares. A tal fin, el Consistorio abrió el concurso de ideas «Sueña Madrid 2025», pensado para estudiantes, creadores y diseñadores. Más de un centenar de propuestas recibidas, ceñidas a ocho enclaves de la ciudad, y tres premiados, desvelados por el delegado del Área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante.

El parque y el acueducto contarían con un corredor ecológico Ayuntamiento de Madrid

«Amaniel Vivo»

Así, el primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido para Nina Elizabeth Mendez-Bisgaard y Maximiliam Stjernstrom, estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, por «Amaniel Vivo», un proyecto dibujado para este enclave de Bellas Vistas y que tiene como eje el acueducto de Amaniel, que data del siglo XVII. De hecho, como explicaban los ganadores, su intención es reivindicar este «patrimonio olvidado», que muestra «abandono y desconexión urbana, con espacios degradados y escasa integración en la vida vecinal».

Para remediarlo, proponen «reactivar» el parque y el acueducto mediante la creación de un «corredor ecológico y social» que recupere su valor urbano. Con esa finalidad, eliminarían viales en desuso y reestructurarían el terreno con vegetación autóctona, áreas de descanso y recorridos peatonales. En lo que respecta al acueducto, incorporarían bajo sus arcos espacios culturales y comerciales ligeros, capaces de atraer y dar servicio a los vecinos de Bellas Vistas. Sobre este paisaje, «Amaniel Vivo» se remataría con una serie de plataformas de madera laminada que se elevan en paralelo al acueducto, ofreciendo sombra, lugares para actividades y miradores hacia la ciudad.

El Parque del Depósito sería un nuevo punto de encuentro en Plaza de Castilla Ayuntamiento de Madrid

«Raíces de Agua»

El segundo premio, valorado en 2.000 euros, ha sido para Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Granada, por «Raíces de Agua». En su caso, el objetivo sería renovar el entorno de Plaza de Castilla. Y más concretamente el Parque del Cuarto Depósito, llamado así por albergar uno de los depósitos históricos del Canal de Isabel II.

El «motor» de su propuesta, como indica su título, es el agua, que sería recogida y almacenada de forma subterránea en el parque. Algo que, además de nutrir la vegetación, genera topografía y define los recorridos.

Sobre esta base, se rediseñaría un «parque continuo», pensado para el peatón, mejorando las conexiones físicas entre los distintos puntos clave del entorno, y poniendo en valor los recorridos que enlazan la historia del lugar, como el referente al Cuarto Depósito. Precisamente, esta infraestructura acabaría articulando espacios de estancia y movimiento, donde surgen plazas en distintos niveles, invitando a «evadirse del ruido» y reconectar con la naturaleza, la memoria urbana y el skyline de Madrid.

«El huerto de Antonio», proyecto que obtuvo el tercer premio Ayuntamiento de Madrid

«El Huerto de Antonio»

Con el tercer premio –1.000 euros– se alzó Elena María Arenas Moure, con estudios finalizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), gracias a «El Huerto de Antonio», en el número 27 de la calle Antonio López (Carabanchel).

En ese punto, donde se ubica una parcela de 8.465 m², el Ayuntamiento proponía la creación de un nuevo eje estructurante peatonal entre Carabanchel y Arganzuela, impulsando el patrimonio natural del río Manzanares y arquitectónico del Puente de Arganzuela. Todo ello, compatibilizado con una mejora en materia de sostenibilidad y movilidad.

Bajo esa premisa, los ganadores proponen la creación de un «huerto cero» en emisiones y consumo de agua y energía, que se autoabastecería con la energía eléctrica generada por el sol y el agua recuperada de la lluvia.

Además, se incluirían otras infraestructuras: un centro de terapia ocupacional para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad de todos los grupos sociales en torno a una ocupación natural; y un gimnasio «verde», al aire libre, que aprovecharía la fuerza física y mecánica de los usuarios durante sus rutinas de ejercicio para generar energía eléctrica 100% limpia.

Los 56 paneles de los proyectos valorados por el jurado permanecerán expuestos en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, en Carabanchel, hasta el 17 de diciembre. Después, se realizará una muestra itinerante por los siete distritos objeto del concurso: Carabanchel, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, San Blas-Canillejas y Tetuán.