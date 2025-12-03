Una Navidad iluminada con 16 nuevos Soletes Repsol

En total, contamos con 312 Soletes, ya que Guía Repsol reparte16 Soletes de Navidad en la Comunidad de Madrid. Son: Baba, Gustoo, Moulin Chocolat, La Rox, Martín Tostón, Cock, Madreamiga, Avelino, Baldoria, Mayser, Melgar y Bar Alonso. Boske Bakery se encuentra en Torrelodones; La Mercería, en Boadilla del Monte; La Raclette, en Navacerrada, y San Lázaro, en Rascafría. Todos son destinos idóneos para celebrar con alegría las fiestas, ya sea el aperitivo, que antecede a la cena de Nochebuena o, por qué no, ese que disfrutamos entre amigos o con la familia en las horas previas a las campanadas. Y, por supuesto, son días para rendir tributo a la hora de la merienda con un chocolate con churros o con un pedacito de roscón.

Dicho esto, comenzamos la ruta recién iluminada. En el 5 de la calle Conde de Romanones se sitúa Baba, un espacio precioso en un patio interior cercano a Tirso de Molina, donde la propuesta de los hermanos Sara y Juan Ababseh y Marcelo Bérgamo nos acercan Jordania y Galicia en elaboraciones que nos cambian el día. Más si locomienza con un desayuno jordano, que se compone por labneh, za’atar y aceitunas, pepino y tomate de la huerta, tres huevos revueltos con ghee y pan de pita. Para almorzar, nos gustó el pincho de kofta de carne de cordero y ternera con hierbabuena, almendras y especias a degustar sobre tahini con encurtidos. Gustoo (gusto.es) es el proyecto de Aldo Sebastianelli y Jorge Cal en el Mercado de San Antón. Preparan baos, brioches y filloas que son un manjar con cuatro rellenos. ¿Nuestro preferido? El bao de pollo frito coreano con ajoblanco de anacardos, cogollos de Tudela salteados, queso majorero, menta y cebolla encurtida en Ribera del Duero. En nuestra visita, lo acompañamos con los ñoquis fritos caseros con mayonesa de ajo negro, espuma brava y sichimi togarashi o con el arroz con coco tostado con panela, coco cremoso y limón. También, con el pimiento que quiso ser naranja. Como fuera de carta, imprescindible es el puerro en ocho texturas y sabores (caramelizado, crujiente, en crema...). Abre los domingos de una y media a cuatro. Moulin Chocolat (C/ Alcalá, 77) es el templo de Ricardo Vélez a quien debe encargar ya el roscón, porque, año tras año, tiene lista de espera. Durante el mes de diciembre, Ricardo, quien borda la galette de rois, abre los lunes para que podamos hacernos con los turrones, el almendrado y el de praliné con avellanas son una delicia, y demás dulces. Imposible es abandonar el local sin una palmera de chocolate en la mano y la bamba de nata para llevar. De Madreamiga (madreamiga.com), nos quedamos con el pan Miguiña, de fermentación lenta de 48 horas, el pan au chocolat, La Rosa, una tarta de masa de croissant en forma de ramo, y con el roscón de Begoña San Pedro (500 gramos, 29,5 euros; el de 800, 38,5), por supuesto.

Tras ser nombrada la segunda mejor pizzería de Europa en 50 Top Pizza Europa 2025 y situarse entre las diez mejores del mundo, ahora vemos Baldoria (baldoriamadrid.com), de Ciro Cristiano, iluminada con un Solete. Así que, pruebe la «Pibe de Oro», elegida la mejor de la capital.

A la Taberna La Rox (tabernalarox.com) vamos a rendir tributo al aperitivo, que aquí lo disfrutamos ante una de torreznos con patatas revolconas y unos mejillones bouchot picantes. Si decide quedarse a comer, la fideuá de pollo de corral y el tagliatelle al limón son platos muy demandados.

Bravas, callos y cordero

La Cervecería Alonso (C/ Gabriel Lobo, 18) fue reconocida por la Academia Madrileña de Gastronomía y nosotros somos clientes asiduos, porque José Manuel Fernández Ábalos tira las cañas fenomenalmente bien. Y con ellas, una de callos y otra de bravas.Los creadores del mítico Hevia han ampliado su legado con Martín Tostón (C/ Castelló, 112), un espacio que recupera la esencia de los colmados a la vez que se adapta a las necesidades actuales con una propuesta gastronómica versátil. Es decir, por la mañana el desfile comienza con las tostadas con aceite de oliva y tomate y al mediodía, toman protagonismo las chacinas, de Arturo Sánchez, el laterío, las gildas, los torreznos y el salpicón de gambas. Para comer o cenar, famosos son el rabo de toro, las albóndigas y los chipirones en salsa.

En Mayser, la selección de vinos por copas es amplísima y su carta anuncia los chicharrones de Cádiz «como los de Casa Manteca», además de unos judiones con gambones de locura, lo mismo que el calamar de potera a la plancha en salsa marinera. La marisquería Melgar es uno de esos destinos a tener siempre en el radar ese día que queremos festejar con una mariscada (75 euros) y terminarlo con un gimlet en el Cock, todo un referente donde los haya del buen beber. En el asador Avelino, en Carabanchel, pida siempre el cordero o el cochinillo, un restaurante que la guía coloca en el mapa gastronómico, lo mismo que la vinoteca La Mercería, en Boadilla del Monte. La Raclette (Navacerrada) es una cabaña suiza donde disfrutar de la receta que da nombre al espacio, además de unas patatas serranas y la brasserie de lomo de buey. San Lázaro, en Rascafría, es otro establecimiento a tener en cuenta en estos inminentes días de fiesta y si se escapa a Torrelodones, de Boske Bakery, no puede salir sin el roscón y sin una hogaza de siete semillas.