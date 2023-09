Almeida continúa con "sensación de incredulidad" tras el incidente de ayer en el Ayuntamiento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, continúa con "sensación de incredulidad" tras lo ocurrido con el concejal socialista Daniel Viondi, quien dio al regidor tres palmadas en la cara, y ha afirmado que esto "jamás debería pasar en un Pleno".

En una entrevista en "Espejo Público, en "Antena 3", Almeida ha defendido que no debe suceder esto "por muy acalorado que fuera el debate". "Jamás pensé que me pudiera pasar en política", ha aseverado.

Sobre el concejal, ha indicado que no recuerda haber tenido con él "una conversación de más allá de 10 segundos" y ha defendido que el ambiente con los concejales del Grupo Municipal Socialista es "cordial" en todo caso. "Había proposiciones muy diferentes y complicadas y nadie dijo nada. No se había calentado el Pleno. Es inexplicable", ha apostillado.

También se ha referido el alcalde a un incidente anterior protagonizado por Viondi, quien ya fue expulsado de una comisión por decir que iba a "arrancarle la cabeza" a un diputado en la Asamblea de Madrid. "El primero que sabe lo que sucedió fue Ángel Gabilondo que no le renovó en las listas desde 2019", ha señalado.

Pese a no repetir en la Asamblea, Viondi pasó al Congreso de los Diputados y terminó siendo concejal en la lista de Reyes Maroto. "No se puede considerar que le castigaron", ha apuntado el alcalde.

Sin embargo, Almeida ha vuelto a destacar el comportamiento del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien reacción "rápido" cuando se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido. "Le pidió el acta y se puso en contacto conmigo. Juan Lobato tuvo muy claro lo que tenía que hacer", ha expresado, a la vez que ha agradecido la actitud del socialista.

En otro orden de cosas, el alcalde ha valorado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo una "escenificación" con Junts y ERC, además de asegurar que la amnistía "está pactada desde el punto de visto político".

"Luego hay que afinarla jurídicamente y no es una cuestión baladí", ha afirmado el alcalde en una entrevista en "Antena 3".

Así, ha subrayado que todo el mundo daba por hecho que la investidura estaba pactada y cree que a Junts y a ERC "eso no lo conviene" y que se lo estaban poniendo "demasiado fácil". "Me sigue pareciendo una escenificación por parte de Sánchez que quiere pactar una amnistía de la cual no quiere hablar", ha apuntado.