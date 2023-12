Almeida cuestiona que no puedan pactar con Vox por la conducta de Ortega Smith pero la izquierda sí con terroristas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado la disparidad en los criterios de pactos políticos entre la derecha y la izquierda en España. No ocultó su malestar por la imposibilidad de llegar a acuerdos con Vox debido a la "conducta incalificable en el Pleno" de Javier Ortega Smith, comparándola con la capacidad de la izquierda para entablar acuerdos con individuos vinculados a actos terroristas.

El alcalde señaló directamente al PSOE y a Más Madrid, criticando su disposición para pactar con quienes, según él, estuvieron involucrados en actos graves como el intento de golpe de Estado en 2017. Además, hizo hincapié en la relación entre Más Madrid, el PSOE y Bildu, mencionando la conexión de esta última formación con antiguos líderes de ETA.

Almeida resaltó la falta de simetría en el tratamiento de los pactos políticos entre la izquierda y la derecha. "Nosotros no podemos pactar ni podemos acordar. Nosotros no podemos hacer nada sino que tenemos que resignarnos a que la izquierda gobierne en todo momento y bajo cualquier circunstancia", enfatizó.

El alcalde defendió la transparencia de los pactos de su partido al asegurar que los acuerdos con Vox son de conocimiento público para todos los españoles. Sin embargo, criticó la opacidad en los pactos del PSOE con Bildu y el independentismo catalán y puso como ejemplo la entrega de la Alcaldía de Pamplona, informa Ep.

"No nos vamos a resignar a que no podamos gobernar porque ellos digan que no podemos pactar, ni nos vamos a resignar a que tenga que gobernar permanentemente la izquierda porque nos dicen con quién podemos o con quién no podemos", declaró Almeida con firmeza.

Concluyó su discurso subrayando que su partido no ha transgredido ciertos límites en sus pactos políticos, lanzando críticas al PSOE por lo que considera una falta de coherencia y acusándolos de hipocresía. "Menos hipocresía, que a mí lecciones de esas características no me dan ni una", sentenció.