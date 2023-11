El arquitecto que construye las mejores preguntas de Trivial

En 2014, la crisis seguía haciendo estragos entre el sector de la construcción. José, uno de los damnificados, perdía su trabajo. Entonces, sin sospecharlo, su afición le salvaría. El Irish Rover de Avenida de Brasil se quedaba huérfano de «showman» para su Pub Quiz de los lunes. Todo muy anglosajón. Este juego de preguntas que organiza este mítico establecimiento se ha convertido en el afterwork más famoso para inaugurar la semana en la capital. «Era el único día disponible, ya que no hay ni Champions ni rugby», la religión de todo pub que se precie, como recuerda José.

Cada lunes él elabora una lista de decenas de preguntas de distintas categorías, que se suman a acertijos, rompecabezas y hasta problemas matemáticos. Este juego, parecido a un concurso de televisión, pone a prueba casi todas las destrezas y tipos de inteligencia. Por este motivo, lo ideal es jugarlo en equipos de hasta seis jugadores. «Yo siempre aconsejo que cuanto más heterogéneo sea el grupo, mejor. Cuando todos los integrantes pertenecen al mismo sexo, misma generación o comparten profesión suelen puntuar bastante bajo», recuerda.

PubQuizz, juego de trivial que se hace en los bares de cena y copas. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

El premio es una cena gratis. «Creo que el mayor éxito de este juego es que ha demostrado que no hace falta que intervenga el dinero para poder competir con pasión y pasar un buen rato», reflexiona José sobre la tendencia de que siempre haya un premio económico para atraer al público. De hecho, la clave de su crecimiento no es otra que el boca a boca. «Casi no nos hemos promocionado en redes, y aun así, hemos multiplicado el aforo en poco tiempo. Incluso hemos habilitado otra sala desde donde se retransmite el Pub Quiz simultáneamente, para que nadie se quede fuera. También hemos pensado en abrir otro horario o ampliar una jornada más a la semana», reconoce el speaker.

Quien haya participado en este original afterwork de los lunes habrá comprobado la vocación que siente José por esta actividad, que compagina con su trabajo de jornada completa como arquitecto. Por las mañanas entre planos y por las noches maestro de ceremonias. «Si seguimos creciendo, puede que en un futuro me dedique a esto a tiempo completo. He organizado Pub Quiz para empresas y funciona genial como “team building”. El becario puede formar equipo con el jefe e incluso ponerse a prueba».

José reconoce que «a veces me siento como el protagonista de “Slumdog Millionaire” (2008), donde cada pregunta significa un episodio de su vida. Yo me paso el día imaginando preguntas en cada serie que veo o cada plato que como. No puedo hacer nada sin apuntar curiosidades». De hecho, asegura que «solo hace preguntas que cree que cualquier persona pudiese saber o al menos conocer la referencia». Aunque resulte difícil creerlo, afirma que «nunca ha habido una pregunta que nadie haya sabido responder». Entre las pruebas estrella, brillan la prueba visual, en la que hay que identificar una imagen pixelada, la de las escenas de películas emblemáticas o la de adivinar el artista de la canción, todo ello adaptado tanto en versión original (o inglés), como en español. Porque este pub no olvida su esencia de ser punto de encuentro para muchos extranjeros que vienen a Madrid por trabajo. Es un templo para la comunidad anglosajona madrileña y este establecimiento se esfuerza para que se sientan como en casa.

PubQuizz, juego de trivial que se hace en los bares de cena y copas. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Además de este juego, el pub, como no podía ser de otra forma, ofrece una gran variedad de cervezas internacionales, así como su ya viral fuente de 100 alitas, entre otros manjares para ese día en el que no importa descuidar la línea. Más allá de la cena que recompensa a la mesa ganadora, también tendrán el privilegio de escoger temática para la semana siguiente, lo que les concederá una importante ventaja. Aun así, José siempre tiene el detalle de reservar algunas preguntas especiales para ciertas fechas del año como San Patricio, Halloween o Navidad. Él tampoco es ajeno a la más candente actualidad, por lo que quienes conserven el sano hábito de estar informados tendrán más posibilidades de éxito. Precisamente, José es un claro defensor de la prensa rigurosa: «Cada vez tengo más dificultad para encontrar fuentes fiables y datos o cifras realmente contrastadas».

Lo que no se puede hacer es consultar estas fuentes durante la partida, por si alguien se lo estaba planteando. «Una vez pillé a un grupo haciendo trampas. Pero no me da pena por mí, sino por el resto de quipos». Entre los participantes más ilustres se encuentran exconcursantes de programas televisivos como «Boom», «Saber y Ganar» o «Pasapalabra».