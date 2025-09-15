Terrorismo
Detenido el hombre atrincherado que amenazaba con causar una explosión en la Gran Vía de Madrid
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía
La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.
Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía. Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador. La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.
Finalmente, la Policía pude detener al hombre, que contaba con antecedentes policiales y fue reducido tras la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía. Los servicios de emergencia y la Policía han retirado a las 18:15 horas el precinto sobre la confluencia entre la calle Montera y la Gran Vía.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes