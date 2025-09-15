Detenido el hombre atrincherado que amenazaba con causar una explosión en la Gran Vía de Madrid

La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.

Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía. Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador. La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.

Finalmente, la Policía pude detener al hombre, que contaba con antecedentes policiales y fue reducido tras la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía. Los servicios de emergencia y la Policía han retirado a las 18:15 horas el precinto sobre la confluencia entre la calle Montera y la Gran Vía.