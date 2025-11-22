El Ayuntamiento avisa de un evento japonés no autorizado en el Parque Tierno Galván

El Ayuntamiento de Madrid ha advertido este sábado que no ha autorizado la celebración del evento 'The Japan Vibes' en el parque Enrique Tierno Galván del distrito de Arganzuela en el próximo mes de enero, han apuntando a Europa Press fuentes municipales. Esta actividad se publicita tanto a través de una página web como en redes sociales para los días 10, 17, 18, 24 y 25 de enero de 2026 en el Parque Tierno Galván, con entradas que oscilan entre los 34,95 hasta los 49,95 euros. Desde el Consistorio capitalino se ha recomendado a la ciudadanía que, antes de adquirir entradas o realizar cualquier pago relacionado con el supuesto evento, se compruebe la veracidad de la información, han apuntado las mismas fuentes.

'The Japan Vibes' se promociona como un festival temático japonés en España, orientado a experimentar la cultura japonesa a través de espectáculos, gastronomía, talleres, exhibiciones de sumo, shows de geishas, cosplay y sorteos, entre otras actividades. Se publicita como una experiencia envolvente inspirada en los festivales tradicionales japoneses, uniendo elementos tradicionales y modernos como el anime, la moda y los videojuegos