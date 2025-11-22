Estas líneas de Cercanías Madrid, cortadas desde este sábado

A lo largo de más de una semana, desde este sábado hasta el 29 de noviembre, las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid no prestarán servicio entre las estaciones de San Fernando y Azuqueca de Henares por las obras que realizará Adif en la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos consisten en la renovación completa de la señalización, para aumentar la capacidad de la línea y aportar mayor flexibilidad de la circulación y una mejora de la fiabilidad de las instalaciones.

Los cortes constarán de tres fases. La primera abarcará los días 22, 23 y 24 de noviembre y afectará a las estaciones entre Azuqueca y San Fernando (Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares y Torrejón de Ardoz), que permanecerán cerradas. Durante los tres días habrá servicio ferroviario entre Chamartín y San Fernando con las frecuencias habituales de 5 y 8 minutos en hora punta y 10 y 14 minutos en hora valle.

La segunda fase irá del 25 al 27 de noviembre, ambos inclusive, y supondrá un corte total entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz (permanecerán cerradas Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena y Soto del Henares). Durante esos tres días habrá servicio ferroviario entre Chamartín y Torrejón con frecuencias de 5 y 8 minutos en hora punta y 10 y 14 minutos en valle.

La tercera fase de las obras tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, en los que el corte será total entre Azuqueca y Alcalá de Henares (Meco y Alcalá Universidad, cerradas). Esos días habrá servicio de trenes entre Chamartín y Alcalá con las frecuencias habituales.

Renfe pondrá a disposición de los viajeros 9 servicios especiales de autobuses en las diferentes fases con paradas en las estaciones o proximidades.

Los vehículos irán claramente señalizados como servicio especial de Renfe, para facilitar su identificación por parte de los usuarios.