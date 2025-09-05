Ayuso agradece a Feijóo no ir al acto del año judicial a "normalizar lo que no es normal"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no normalizar lo que no es normal" y haber acudido al acto de arranque del curso político del partido en la región y no la apertura del año judicial que se celebra este viernes.

"Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal", así ha comenzado la dirigente madrileña durante su intervención en Arganda del Rey, ante alrededor de 1.200 personas.

Además, durante su intervención, la dirigente madrileña ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir "al choque contra todo, y dividirlo todo... jueces contra otros jueces, unos medios contra otros medios, unos ciudadanos contra los otros, hasta por las palabras".

Feijóo alegó ayer que presta "mejor servicio" levantando la mano y mostrando su disconformidad que yendo a la apertura del año judicial y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, una asistencia que ha calificado de "provocación".

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí está representado en el acto del año judicial con su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Arganda del Rey

El alcalde de Arganda del Rey, el popular Alberto Escribano, ha criticado "la soberbia y la parálisis" del anterior Ejecutivo local del PSOE, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023 durante dos legislaturas.

Así lo ha expresado en el discurso de inicio de curso político y previo a las fiestas patronales de la ciudad, bajo la mirada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como otros dirigentes y altos cargos del PP.

"La palabra que mejor definió su gestión fue la soberbia, aderezada con la desmotivación y la parálisis más humillantes que los argandeños hayan sufrido durante legislaturas", ha espetado Escribano.

Antes de proclamar diversas críticas al anterior Gobierno socialista, el alcalde de Arganda del Rey ha agradecido a Feijóo su presencia en el acto. "Gracias por estar aquí y por no estar en ningún otro sitio", ha expresado, en relación al rechazo de Feijóo de asistir al inicio del año judicial, que estaba teniendo lugar simultáneamente.

En referencia a sus dos primeros años como alcalde, Escribano ha manifestado que han puesto en marcha "más equipamientos públicos que el PSOE en ocho años". "Hemos recuperado gran parte del tiempo perdido durante ocho largos años de socialismo", ha expresado Escribano. Además, el alcalde ha criticado que el PSOE dejó "una ciudad desolada, donde las facturas sin pagar se contaban por miles". "Si cuando llegamos la frase más escuchada era que Arganda ya no es lo que era, ahora lo que no se para de repetir es que lo que tenemos no tiene nada que ver con lo que había", ha remarcado.