El bailaor brasileño que sueña con impulsar el «nuevo Japón»

Pertenece a una generación sin fronteras, donde los tutoriales de YouTube han llegado a inspirar a nuevos profesionales de todo el mundo en numerosas disciplinas. Así creció como bailaor en sus primeros años Gabriel, pionero del flamenco a distancia. Sin embargo, también asegura que «el flamenco está creciendo mucho en Brasil». «Somos el nuevo “Japón”», cuenta refiriéndose a la gran afición por el flamenco en el país nipón. Asegura que ciudades como la suya (Porto Alegre) ya han acogido a numerosos bailaores españoles.

Pero, Gabriel no teme perder sus raíces natales, ya que asegura que en el baile no se puede mentir y es imposible disimular la identidad de cada uno. «Tu forma de moverte revela la temperatura o el clima en el que naciste», asegura. Pero no es este matiz cultural el que le ha concedido la oportunidad de dedicarse profesionalmente al flamenco en Madrid. «Creo que lo que realmente me hace especial son las ganas con las que llegué aquí. Tenía que funcionar sí o sí», comparte. Gabriel, que vino a Madrid para solo tres meses, cambió de idea cuando le aceptaron en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Desde entonces ha ido encadenando permisos de trabajo, hasta conseguir en 2022 la nacionalidad, ocho años después. «Ha sido muy difícil. Conseguir un permiso de trabajo cuando tus contratos son diarios y dependes del éxito de un tablao es casi misión imposible», denuncia.

Durante la pandemia, quiso devolver el conocimiento que había podido asimilar gracias a los creadores de contenido de YouTube y comenzó a impartir sus propios cursos de conocimiento teórico sobre flamenco en portugués. Durante estos ocho años, Gabriel puede decir orgulloso que se ha dedicado exclusivamente a perfeccionar su flamenco, por titánicas que hayan sido algunas de estas etapas. Ahora es capaz de crear sus propios espectáculos, tras haber trabajado con compañías como las de Antonio Canales o Adriana Bilbao, creadora de «Zarra», un homenaje a su abuelo, el mítico goleador del Athletic Club de Bilbao.

Viniendo de un país con el que no compartimos ni el idioma, Gabriel no tiene dudas de la proyección internacional del flamenco: «Es un arte muy joven y estoy seguro de que en unos años se multiplicarán los bailaores en todo el mundo. El flamenco es una fusión en sí mismo. Yo ahora, como creador, no dejo de encontrar inspiraciones y de explorar dentro de mi ser. Soy consciente de que, con 28 años, solo estoy empezando y necesito absorber todo lo que pueda. Trato de mostrar mis raíces e identidad cultural sin ningún tipo de prejuicio». Así, sueña con seguir pudiendo devolver a Brasil todo lo que está aprendiendo en Madrid, para él la capital de flamenco «por el gran movimiento cultural que ofrece la capital y su gran variedad de tablaos, teatros y profesionales de todo el mundo».