Bajón térmico y lluvias este fin de semana en Madrid

Cambio en los cielos de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo, desde las 03:00 horas hasta las 16:00 horas, por posibles rachas muy fuertes de viento en la sierra durante la primera mitad del día, y prevé temperaturas en descenso y cielos nubosos durante todo el día.

La AEMET predice que pueden darse rachas de viento de 80 km/h. con vientos de componente oeste. En cumbres y zonas expuestas podrán alcanzarse puntualmente los 100km/h.

En cuanto a los cielos, éstos serán nubosos o cubiertos durante la madrugada, pero irán disminuyendo hasta poco nuboso a lo largo del día, para aumentar otra vez a nuboso al final.

También habrá brumas y bancos de niebla en la sierra de madrugada y a primeras horas de la mañana. Además, también habrá lluvias y chubascos la primera mitad del día, que no se descartan de forma aislada en el resto de la región.

Las temperaturas irán en descenso, excepto las máximas en la mitad sur, donde pueden subir ligeramente, como es el caso de los 25º de Aranjuez.

Viento del suroeste moderado, girando a oeste y disminuyendo a flojo por la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 13ºC y los 23ºC en Madrid; los 13ºC y 23ºC en Alcalá de Henares; los 12ºC y los 25ºC en Aranjuez; los 10ºC y los 20ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 24ºC en Getafe y 13ºC y los 25ºC en Navalcarnero.

Este viernes, y el fin de semana, se esperan lluvias generalizadas en toda la región, especialmente el domingo, además de una bajada general de las temperaturas, con las mínimas en el entorno de los cuatro grados.