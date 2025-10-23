La compraventa de viviendas en Madrid cae en agosto un 6,4%: ¿Está cambiando el mercado?

Los que hablan de burbuja inmobiliaria tienen ahora un nuevo elemento a analizar: la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid anotó un descenso del 6,4% en agosto con respecto al mismo mes de 2024. En total, hasta un total de 5.171 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 25,9% intermensual.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020. Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Madrid, 4.863 se realizaron sobre viviendas libres y 308 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.020 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 4.151 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En el octavo mes del año se realizaron un total de 8.717 operaciones sobre viviendas. Además de las 5.171 compraventas, 1.547 fueron herencias, 183 donaciones y 9 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Madrid 13.673 fincas urbanas a través de 8.434 compraventas, 2.153 herencias, 292 donaciones, 25 permutas y 2.769 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 343 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 146 herencias, 138 compraventas, 7 donaciones y 52 operaciones de otro tipo.