Las placas satíricas que Ayuso quiere poner en Moncloa y Ferraz: “Aquí escondían al hermano de Sánchez”; "Aceptamos pago en metálico"

La declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno central ha traído hoy cola en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a lanzar una ofensiva verbal en el pleno de la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez pero, esta vez, en tono jocoso e irónico. De hecho, la dirigente madrileña ha propuesto la instalación de dos placas conmemorativas: una en el Palacio de La Moncloa, donde pueda leerse: “Aquí escondían al hermano de Sánchez”, y otra en la sede del PSOE con el texto “Aceptamos pago en metálico”.

La intervención se produjo en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, que interpelaba al Gobierno autonómico sobre su decisión de recurrir la declaración de la Casa de Correos como lugar de Memoria Democrático. Ayuso reprochó al PSOE “haber dejado caducar el expediente” y cuestionó la gestión de los trámites administrativos relacionados con la medida. “Querría saber dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, si en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez o donde anotaban los sobres a manubrio. Los ejemplos que dan son tremendos”, sentenció.

Las declaraciones de la presidenta madrileña han encontrado la rápida reacción del secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, quien ha reprochado a Ayuso su "obsesión" con Sánchez y La Moncloa. "Tiene la obligación de cumplir las leyes porque está convirtiendo la Comunidad de Madrid en una autonomía alegal. Por lo tanto, que se deje de exabruptos".