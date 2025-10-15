Comí en el restaurante chino más barato de Madrid: todo casero y platos desde 1 euros

La gastronomía parece no tener límites, en cuanto a expansión se refiere. Platos típicos de un país, llegan a otro conquistando miles de paladares con recetas tradicionales. Para quienes disfrutan explorando la cocina, las calles de Madrid esconden todo tipo de locales y alternativas más allá de los menús convencionales. En este panorama, la cocina internacional es el verdadero atractivo y en particular, la cocina asiática.

Gracias a restaurantes que combinan técnicas tradicionales, recetas familiares y adaptaciones modernas, Madrid amplia su oferta para los paladares más exigentes. Por eso, hay lugares que no solo destacan por la autenticidad, sino también por sus precios accesibles para todo el mundo. Es el caso de Bar Dimsum, que ha logrado captar la atención de los madrileños por su carta de platos caseros desde solo 1 euro.

Cocina auténtica y económica en Madrid

Bar Dimsum se encuentra en el Paseo del Prado, 40, en la zona de Atocha, lo que lo convierte en un punto céntrico y accesible para madrileños y turistas. El restaurante ofrece una carta amplia, con más de 50 opciones de platos elaborados al momento, que incluyen dim sum, sopas, tallarines y otras especialidades tradicionales de la cocina china.

Los precios son uno de sus principales atractivos. Algunos productos comienzan desde 1 euro, y a partir de 10 euros de consumo, se incluye bebida gratuita. El local mantiene un horario amplio, de miércoles a martes, de 12:30 a 16:30 h y de 19:30 a 24:00 h, lo que permite disfrutar tanto de comidas como de cenas. El ambiente, el servicio y los platos caseros y hechos al momento, lo convierten en una opción atractiva en pleno centro de Madrid.

Opiniones y experiencias en redes sociales

Las reseñas en redes sociales y plataformas digitales reflejan la experiencia positiva de quienes han visitado Bar Dimsum. Noel Horcajada, creador de contenido gastronómico, destaca que los platos son caseros y elaborados al momento. "Es todo casero, hasta los fideos los hacen ellos", explica. "Mi plato favorito y por el que he venido es el pato a menos de 10 euros", detalla para aquellos que quieren ir a probar los platos.

Por su parte, @cocituber, en TikTok, destaca la relación precio-calidad, la variedad de productos y la gratuidad de la bebida: "Hay algunos productos desde un euro como: salombao, sahumay, empanadillas de camarones. Las gyozas de carne de cerdo están muy buenas, y la sartén de ternera se ha alumbrado". Al final, enseña que también hay opciones dulces como los rollitos de chocolate. "Están muy buenos, saben a churros. Buen precio, la comida está rica", sintetiza.