Cinco planes para empezar bien enero

Madrid comienza el año con una agenda repleta de actividades para todos los gustos. Algunas son una oportunidad única de disfrutar de la ciudad antes de que finalicen. Desde música y danza, hasta celebraciones populares, enero es el mes ideal para sumergirse en el ambiente madrileño. Uno de los espectáculos más esperados de esta temporada en Madrid es «Los chicos del coro, el musical». Basado en la exitosa película francesa «Los chicos del coro» (Les Choristes), esta adaptación musical ha cautivado a públicos de todo el mundo. La historia sigue a un grupo de jóvenes en un internado para niños problemáticos que, a través de la música, encuentran una forma de redención y esperanza.

Con un elenco de niños prodigiosos en el canto y un grupo de actores adultos de gran nivel, este musical promete emocionar y hacer revivir los sentimientos de la película. Después de una gira nacional y reunir a más de 150.000 espectadores, vuelve al Teatro La Latina de Madrid donde estará disponible hasta el 25 de enero con esta segunda gira y con la expectación de que sea igual de exitosa que la primera. Para los que aún no hayan podido disfrutar de esta obra, los ritmos y armonías que inundan el escenario combinan perfectamente con la historia inspiradora de superación y amistad. Sin duda, una opción ideal para quienes busquen una experiencia cultural enriquecedora.

GRAF1820. MADRID, 16/11/2022.- El actor Lukas Ljunggren durante el pase gráfico de "Los chicos del coro" que se representa desde este miércoles en el Teatro La Latina de Madrid. EFE/ Mariscal MARISCAL AGENCIA EFE Agencia EFE

El musical más galardonado de todos los tiempos, basado en la famosa novela de Gaston Leroux, «El Fantasma de la Ópera», estará en el UMusic Hotel Teatro Albéniz hasta el 2 de marzo. La segunda temporada en la capital comenzó de forma espectacular, con una breve representación desde el histórico balcón de la Real Casa de Correos, donde se interpretaron los tres temas principales del espectáculo: «No pido nada más», «Piensa en mí» y «La música en la noche». Basado en la obra de Gaston Leroux, «El Fantasma de la Ópera» cuenta la historia de amor y misterio que se desarrolla en la Ópera de París, entre la joven soprano Christine Daaé y el misterioso hombre que se oculta en las sombras: el fantasma. Este musical, que ha sido un éxito en escenarios de todo el mundo durante más de tres décadas, ha cautivado a generaciones de espectadores con su imponente banda sonora compuesta por Andrew Lloyd Webber y su desgarradora historia de amor imposible. Si aún no has tenido la oportunidad de vivir su magia, no te pierdas esta última oportunidad de hacerlo.

"El fantasma de la ópera" estará en Madrid hasta mediados de enero LetsGo

Para los amantes de la gastronomía, Madrid Fusión es uno de los eventos más destacados del calendario de enero. Del 27 al 29 de enero, Ifema se convierte en el epicentro mundial de la gastronomía, reuniendo a chefs de renombre internacional, productores, proveedores y profesionales del sector. Este congreso, considerado uno de los más importantes del mundo, es un punto de encuentro para descubrir las últimas tendencias culinarias, asistir a conferencias y demostraciones y, por supuesto, degustar algunos de los mejores platos del mundo.

Entre los chefs que participarán en esta edición se encuentran algunos de los más influyentes de la gastronomía global, como Dabiz Muñoz, Joan Roca y Eneko Atxa, entre otros. Además de las charlas y talleres, Madrid Fusión contará con actividades paralelas que permitirán a los asistentes interactuar y descubrir la riqueza gastronómica de España y del mundo. Para quienes buscan sumergirse en el fascinante universo culinario, esta es una cita imprescindible.

Madrid Fusión. Ponencia de Dabiz Muñoz. © Jesús G. Feria La Razón

El 17 de enero se celebra la tradicional fiesta de San Antón, una de las festividades más entrañables y populares de Madrid. Esta celebración tiene lugar en el distrito de La Latina y está dedicada a San Antón, patrón de los animales. Durante este día, se realizan bendiciones de mascotas, como perros, gatos, caballos y hasta pequeños roedores, en una tradición que lleva años siendo celebrada en la capital. La fiesta incluye música, danzas y puestos de venta, creando un ambiente festivo en el que los madrileños y turistas se agrupan para disfrutar de la compañía de sus animales y compartir en comunidad. Esta festividad es ideal para aquellos que buscan una forma diferente de celebrar el inicio del año, a la vez que participan en una tradición que pone en valor el vínculo entre los seres humanos y los animales.

Las fiestas de San Antón se celebran desde este jueves con exhibiciones y conferencias sobre cuidados de los animales larazon AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Los conciertos Candlelight se han convertido en una de las experiencias musicales más originales y populares de la ciudad. Estos se celebran en diversos lugares emblemáticos de Madrid, como el Palacio de Cibeles o el Museo del Romanticismo, y ofrecen una velada única en la que la música se interpreta a la luz de cientos de velas, creando una atmósfera mágica y envolvente. Este mes, se podrá disfrutar de conciertos de todo tipo de géneros, desde música clásica hasta versiones modernas de canciones populares. El programa incluye tributos a artistas como Queen, Beethoven y Vivaldi, así como conciertos de piano y cuartetos de cuerdas que interpretan desde piezas clásicas hasta éxitos contemporáneos. Este tipo de eventos es ideal para aquellos que buscan una experiencia musical íntima y emocionante, lejos del bullicio habitual de los grandes conciertos.

Violinista de un concierto de Candlelight Cedida

El 2025 marca la llegada del Año de la Serpiente en el calendario chino, y Madrid se prepara para recibirlo con una serie de actividades y celebraciones. Desde el 29 de enero, el barrio de Usera, tradicionalmente conocido por ser uno de los epicentros de la comunidad china en la ciudad, será el lugar donde se llevarán a cabo las principales festividades. Desfiles, danzas del dragón y del león, conciertos, mercados de comida tradicional y actividades culturales llenarán las calles de colores y alegría. Además, se ofrecerán espectáculos de artes marciales, talleres de caligrafía china y proyecciones de películas asiáticas. Esta fiesta es una excelente manera de conocer y disfrutar de la rica cultura china, mientras participas en una de las celebraciones más grandes del Año Nuevo Chino en Europa.