La Comunidad Madrid coloca la tradicional corona de laurel en Sol en recuerdo a las víctimas del covid

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este sábado a todas las víctimas de la Covid-19 colocando la tradicional corona de laurel sobre la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Ejecutivo regional.

Como el edificio se encuentra en obras con andamios, se ha ubicado un soporte especial para que estos trabajos no supongan un impedimento y poder continuar, un año más, con este gesto hacia todos los ciudadanos que han fallecido con síntomas compatibles con el virus, especialmente durante la pandemia, indica la Comunidad en una nota.

La presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el 18 de octubre de 2020, en la cara principal de esta sede, una placa conmemorativa en la que se puede leer 'El pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas del COVID-19 y en especial a aquellas que fallecieron en soledad'.

Se trata de un homenaje de los madrileños hacia las personas que perdieron la vida en esa época por el virus y, especialmente, aquellas que no fueron reclamados por ningún familiar durante los momentos más duros de la pandemia. Desde entonces, cada año se coloca una corona colgada de la placa en esta fecha, concluye la nota.