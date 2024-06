El 9J en la Comunidad de Madrid: ¿quién gana y quién pierde?

Aquello de que en unas elecciones ganan todos no se cumplió ayer. La Comunidad de Madrid fue un ejemplo en ese sentido. PP y PSOE pudieron presumir de resultados; Vox un poco menos y Sumar, definitivamente nada.

PP

El PP sigue siendo la fuerza electoral mayoritaria al ganar en 156 municipios, frente a los 23 del PSOE, al que los populares sacan 12 puntos porcentuales de ventaja, con lo que mantiene la fuerza de voto de las generales del año pasado e incluso aumenta ligeramente un 0,13%. En comparación con las europeas de 2019, el PP sube más de 18,5 puntos respecto a los resultados, que son 6,5 puntos por encima del resultado nacional, con el 40,7% de los votos.

Los populares han sacado pecho sobre el papel fundamental de Madrid en las elecciones europeas, que han supuesto “una derrota del PSOE de Sánchez y de lo que representa”, afirmó Alfonso Serrano, secretario general de los populares madrileños. Una idea que también ha sido refrendada por el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, quien ha expresado que de los 1,4 millones de votos que sube el PP en toda España, más de 400.000, es decir, más del 30% proceden del PP de Madrid.

Por municipios, el PP gana en siete en los que, el año pasado, no fue la fuerza más votada: Belmonte del Tajo, Ciempozuelos, Coslada, Estremera, Fresnadillas de la Oliva, San Martín de la Vega y Bustarviejo. En los seis primeros, el PSOE fue el más votado en 2023, mientras que en Bustarviejo, el ganador fue Sumar.

Pache también ha reparado en que “la coalición de Gobierno se hunde y los cuchillos empiezan a volar; parece que los de Más Madrid no conocen ahora a los de Sumar”, mientras Pedro Sánchez “va rascando votos a la ultraizquierda”.

Para el portavoz de los populares, el resultado electoral constata que “los españoles han dejado claro que el proyecto corrupto y agotado de Pedro Sánchez está llegando al final, mientras el CIS de Tezanos falla más que una escopeta de feria”.

PSOE

El PSOE aguanta en Madrid y, en algunos casos, se observan signos de crecimiento con los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales del 23J. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, cree que los resultados obtenidos en las europeas “consolidan al PSOE como alternativa clara a Ayuso” al ser la segunda fuerza más votada en Madrid, aunque a mucha distancia del PP. Lobato ha sacado pecho por el hecho de que la federación madrileña sea una de las cuatro comunidades autónomas que ha conseguido mejorar los resultados con respecto a las generales e incluso ser la fuerza más votada en algunas grandes ciudades del sur de Madrid y del Corredor del Henares. De hecho, se sitúa como primera fuerza en 23 municipios, frente a los 19 del 23J, algunos de ellos del “cinturón rojo”.

De este modo, el PSOE obtuvo en la región el 28,15% de los votos, subiendo menos de una décima (27,99 %) con respecto a a las elecciones generales. Los municipios "recuperados" por los socialistas en estas elecciones serían Rivas Vaciamadrid, Valverde de Alcalá, Villavieja del Lozoya y Torremocha del Jarama. En las tres primeras, en 2023 ganó el PP, mientras que en la última, ganó Sumar.

“El PSOE de Madrid es el que mejor aguanta de toda España y la segunda federación, después de la andaluza, que más votos aporta”, ha sentenciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea.

En Madrid capital, el PSOE se ha impuesto en cinco distritos, “un cambio cualitativo trascendental en la Comunidad de Madrid”, teniendo en cuenta que, en las pasadas generales, los socialistas se impusieron en cuatro: Villa y Puente de Vallecas, Usera y Villaverde. A estos, se sumó ayer el de Centro que, tradicionalmente, suele pertenecer a la izquierda.

De ahí que Lobato mantenga que el PSOE “es la alternativa y la fuerza que representa la posibilidad de un cambio en Madrid. Queda tarea que hacer, pero este resultado nos marca el camino por el que hay que ir; ahora vamos a ver si ese cambio de tendencia somos capaces de capitalizarlo”.

SUMAR/MÁS MADRID

Si el PSOE pudo ayer presumir de resistencia, en Más Madrid no pudieron decir lo mismo. De hecho, Lobato es el principal beneficiado de la dramática bajada de Sumar, donde Más Madrid está integrado La portavoz autonómica, Manuela Bergerot, enmendó la plana a Sumar después de que no lograra entrar en el Parlamento Europeo el candidato madrileño (número cinco de la lista) y ha reconocido que los resultados que ha obtenido “han sido muy malos y toca hacer una reflexión a quienes han tomado las decisiones estratégicas de esta campaña sin contar con las organizaciones de ámbito territorial, después de que en menos de un año se hayan perdido más del 50% de los apoyos". Bergerot cree que Sumar debe replantearse la fórmula de cómo buscar aliados y puso en valor la fórmula de Más Madrid centrada en el arraigo territorial, como vía para crecer en todas las convocatorias a las que se ha presentado. “En mayo de 2023 Más Madrid obtuvo un 18% de los votos en las autonómicas con su propia identidad y nuestra propia campaña y el domingo los resultados de Sumar fueron menos del 5%”. Es por esto por lo que “Sumar deberá enfrentar sus propios debates y reflexiones internas”, ha sentenciado.

Y así es. Ayer, el partido de Yolanda Díaz pasó a ser la cuarta fuerza más votada con el 5,80 % de las papeletas, cuando en julio de 2023 fue la tercera superando el 15 por ciento. Diez puntos menos. Ayer fue rebasado por Vox, mientras que el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), se ha quedado a poco más de 20.000 votos de Sumar, obteniendo el mismo número de escaños.

Bergerot apuntó que el Gobierno de España debe redoblar sus esfuerzos en "seguir ensanchando la democracia, en seguir blindando los servicios públicos y garantizando el bienestar para todos los españoles y españolas”, si bien ha asegurado que Más Madrid va a seguir arrimando el hombro en el Gobierno de coalición y desde el Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente como ministra. No ocultó su preocupación por el ascenso de las fuerzas políticas de extrema derecha, aunque “no ha sido el tsunami reaccionario que muchos auguraban”.

Dentro de la crítica a nivel interno, desde Más Madrid la lista que encabezaba Sumar era desconocida y sin un equilibro proporcional de fuerzas, ya que el partido de Bergerot no tiene tanta representación en la confluencia a nivel directivo.

VOX

En cuanto a Vox, la formación liderada por Rocío Monasterio mejora sus resultados con respecto a las europeas de 2019, pero pierde fuelle con respecto a las generales del 23 de hace un año al perder 3,31 puntos porcentuales, lo que revela que al partido le ha perjudicado la irrupción de SALF. Sin embargo, la portavoz de Vox no ve como una amenaza al partido de Pérez, pese a sus sorprendentes resultados. "Todos los que ganen escaños y no sean de izquierdas nos suponen una alegría porque lo que queremos es sacar a Sánchez y todos sus secuaces de La Moncloa. Me parece un aliado el que luche contra el comunismo”.

El margen de mejora de Vox se encuentra en municipios del “cinturón rojo” de Madrid, donde ha crecido levemente: Fuenlabrada, Getafe, Parla, Parla, Rivas o Leganés. Monasterio se ha mostrado hoy satisfecha con el “crecimiento sostenido porque los madrileños van entendiendo nuestro discurso. Estamos analizando los resultados de cada municipio y creemos que ese es el camino: ser consistentes y coherentes”.