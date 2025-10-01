De conciertos a inauguraciones: esta es la guía de planes para hacer durante octubre en Madrid

Aunque el buen tiempo ya sea cosa del verano, hacer planes nunca debe ser algo estacional. Madrid, una ciudad llena de ocio, vive sumergida en estrenos cinematográficos, inauguraciones de tiendas o musicales que llegan a Gran Vía. A pesar de que mucha gente ya se encuentra metida en un ritmo de rutina, la capital se prepara para empezar un mes lleno de actividades para los más disfrutones.

Octubre es el mes de otoño, el mes que conmemora el día de los muertos y el mes en el que el frío vuelve a ponerse de moda. Desde conciertos hasta nuevas aperturas, los madrileños más atrevidos podrán participar en actividades propuestas para todos los públicos y repartidas en toda la región. Aquí va una lista para empezar a planear el mes y disfrutar de todas ellas.

Nuevo Krispy Kreme

El próximo 2 de octubre, la cadena de donuts estadounidense, Krispy Kreme abrirá su primera tienda física y obrador en España. El espacio será El Westfield Parquesur en Leganés, uno de los centros comerciales más concurridos de la región. Los visitantes podrán observar el proceso de elaboración, desde la masa hasta el glaseado. Además, el clásico 'Original Glazed', se ofrecerá en diferentes variedades, pensadas tanto para nuevos públicos como para los que ya conocen la marca en otros países.

Fiesta de la Hispanidad 2025

Este año, Hispanidad 2025 se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 200 actividades repartidas por distintos puntos de la capital. Contará con Argentina como país invitado en esta quinta edición. Este año, se incorpora por primera vez la Plaza de Colón como escenario, donde actuará Gloria Estefan el 5 de octubre en un concierto gratuito. Otro de los momentos destacados llegará el 12 de octubre con el directo de Bomba Estéreo en la Plaza de España.

El cartel incluye también a Eliades Ochoa, Henry Méndez, Babasónicos, María José Llergo, Mocedades y Los Panchos, además del espectáculo flamenco del Corral de la Morería en la Plaza Mayor. Tras reunir a más de 630.000 personas en 2024, Hispanidad se consolida como el gran encuentro de la cultura en español. Repsol, colaborador de esta edición, suministrará energía 100% renovable para los principales conciertos y carrozas.

Chefs on Fire: alta cocina a la brasa

El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII acoge el día 4 de octubre de 2025 la segunda edición madrileña del festival 'Chefs on Fire'. Convertido en un referente del ocio gastronómico, este festival contará con algunas de las caras más reconocidas del panorama gastronómico actual. Se ha confirmado la presencia de los estrella Michelin Javier Aranda, Iván Cerdeño, João Oliveira, Coco Montes, Marlene Vieira y Gil Fernandes. Junto a ellos, se mantiene la presencia ya anunciada de referentes como Javier Aranda, Iván Cerdeño, Rafa Zafra y Ricardo Acquista, Lydia del Olmo o Xosé Magalhaes.

Fiesta de la Trashumancia 2025

El próximo 4 de octubre de 2025 tendrá lugar una tradición ganadera. Un rebaño de ovejas, formado por varios rebaños trashumantes, llega a Madrid siguiendo antiguas cañadas reales, recordándonos la importancia de mantener vivos estos caminos y oficios. Como novedad, la jornada estará amenizada por personajes y de distintas actividades que recrearán el ambiente previo a la despedida de pastores.

Mercado Cervantino en Alcalá de Henares

Del 8 al 12 de octubre de 2025 Alcalá de Henares celebra uno de los eventos más importantes del año: su tradicional Mercado Cervantino con más de 300 puestos. Además de disfrutar de espectáculos por el casco histórico, los visitantes podrán cruzarse con carpinteros, toneleros, caballeros, damas y otros personajes de época. Uno de los puntos más visitados serán las Justas Medievales de la Huerta del Palacio Arzobispal. Para poder asistir al espectáculo es necesario adquirir entrada: hasta el 30 de septiembre tienen un precio de 10 euros, y de ahí costarán 12 euros.

Ruta de tapas en Lavapiés

Cada otoño, durante varios días, el barrio de Lavapiés se transforma en un punto de encuentro entre cocina internacional. Del 16 al 26 de octubre, se celebra la 15º edición de 'Tapapiés', una ruta de tapas elaboradas por bares, tabernas y restaurantes del barrio. A esta experiencia se suman 30 conciertos gratuitos, espectáculos callejeros y actividades familiares. Los asistentes pueden votar por sus tapas favoritas, lo que da lugar a una competición con premios para los mejores.

Carrera perruna en Madrid

El domingo 19 de octubre de 2025, tendrá lugar la XIV edición de Perrotón Madrid. Se trata de una carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía y contra el abandono y maltrato animal. Este año, la embajadora es la actriz y cantante, Alejandra Botto. Se trata del mayor evento para los amantes de los perros en España y Europa. recorrerá lugares tan emblemáticos como el Paseo de la Castellana, Plaza de Emilio Castelar, Plaza de Gregorio Marañón, Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles y la Calle Goya hasta llegar a la meta, con una distancia de casi 4,5 kilómetros.