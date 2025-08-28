Delta anuncia la creación de una conexión diaria y directa entre Boston y Madrid

Delta Air Lines ha anunciado el lanzamiento de una nueva ruta directa y diaria entre Boston y Madrid que entrará en servicio el próximo 16 de mayo. La conexión, que se operará con aeronaves Airbus A330-900neo, representa una significativa expansión de la red europea de la compañía desde la ciudad estadounidense. Este nuevo destino se suma simultáneamente a otra nueva ruta entre Boston y Niza.

Paul Baldoni, vicepresidente sénior de Planificación de Red de Delta, destacó que "como aerolínea líder de Boston, Delta desempeña un papel vital en la conexión de la ciudad con el mundo". Añadió que "al añadir un servicio directo a Madrid y Niza, reforzamos nuestra red europea y mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de viaje excepcional de principio a fin".

Expansión de la red europea

Con estas incorporaciones, Delta ofrecerá ahora doce destinos europeos desde el aeropuerto de Boston Logan, proporcionando a los viajeros una cobertura global ampliada y más opciones de conexión dentro del continente. La ampliación del servicio incluye también vuelos diarios a Barcelona a partir del 7 de mayo y cuatro frecuencias semanales a Milán desde el 16 de mayo, todos lanzados antes que en temporadas anteriores para adaptarse mejor a la demanda estacional.