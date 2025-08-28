Herido grave un hombre de 57 años tras precipitarse desde un tejado en San Lorenzo de El Escorial

Un hombre de 57 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse este jueves desde unos cuatro metros de altura en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El suceso se ha producido en torno a las 11.20 horas en la calle Miguel de Unamuno de la localidad, cuando el varón ha caído desde la cubierta de un edificio y ha quedado inconsciente. A su llegada, agentes de la Policía local le han encontrado en parada cardiorrespiratoria y han utilizado un desfibrilador semiautomático para revertir la situación.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos del SUMMA 112 y una UVI móvil ha completado las maniobras de estabilización para, a continuación, trasladar al herido en estado grave al Hospital Puerta de Hierro.