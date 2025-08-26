Detenida en Venezuela por llevar casi tres kilos de cocaína en un vuelo a Madrid

Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en Venezuela por intentar trasladar 2,8 kilogramos de cocaína en un vuelo que tenía como destino Madrid, informó este martes la Fiscalía del país suramericano. A través de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que la mujer, que será imputada por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias, intentó trasladar la cocaína en 32 envoltorios ocultos en una bocina eléctrica.

El lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene desplegada para combatir a bandas delictivas, grupos armados, terroristas, y narcotraficantes en la frontera occidental con Colombia. En este sentido, aseguró que Venezuela está dando "golpes certeros" al narcotráfico en esta región y reiteró que el país está "libre de cultivos de droga", así como "libre de procesamiento y tráfico" de estas sustancias. Recientemente, el titular del Ministerio del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que, en el transcurso de este año, las autoridades venezolanas han decomisado más de 50 toneladas de drogas.