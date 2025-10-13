Detenido en Torrejón con una tonelada de hachís en su furgoneta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en Torrejón de Ardoz que circulaba en un vehículo cargado con una tonelada de hachís en 25 fardos formados por tabletas rotuladas con logotipos diferentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, cuando el detenido transitaba por un polígono industrial realizando una conducción evasiva, rodando en repetidas ocasiones por las mismas calles y realizando adelantamientos súbitos.

La dotación policial que se encontraba en el polígono industrial pudo percatarse de que esta furgoneta presentaba una suspensión anormal, más baja de lo habitual, siendo "un signo evidente" de portar gran cantidad de peso en la zona de carga, según han explicado.

Por ello, los agentes procedieron a la inmovilización y a la realización una inspección del interior del automóvil.

En la zona de carga se localizó un total de 25 fardos que estaban organizados por tabletas de hachís y precintadas con film transparente, marcadas con distintos logos. La cantidad total incautada ascendió a una tonelada de sustancia estupefaciente.

Por todos estos hechos el conductor fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición judicial.