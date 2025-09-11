Las discotecas madrileñas crean el primer Club del ocio sostenible

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid y Pernod Ricard España contando con la colaboración de la Comunidad de Madrid presentan el Club del Ocio Sostenible, una iniciativa pionera que pretende analizar y evaluar los protocolos y prácticas ambientales, que llevan a cabo los locales de ocio haciendo hincapié en la economía circular y explorando posibles soluciones basadas en logística inversa. El proyecto arranca con la participación de 18 establecimientos de toda la región para mostrar su compromiso con un modelo de ocio sostenible y ambientalmente responsable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Club del Ocio Sostenible nace como evolución natural de la campaña “Recicla la Noche” iniciada en 2016, que impulsó cambios como la eliminación de plásticos de un solo uso, la gestión responsable de residuos y la incorporación de envases reutilizables. En 2024, estos esfuerzos se consolidaron en la Guía de Buenas Prácticas Sostenibles y Circulares en el Sector del Ocio y los Espectáculos, editada por Noche Madrid y Pernod Ricard con el respaldo del Gobierno regional. Esta guía ha sido reconocida por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) como un referente nacional en gestión ambiental del ocio nocturno.

Esta iniciativa fruto de la colaboración público-privada de Noche Madrid y la Comunidad de Madrid refuerza el compromiso común por seguir implementando prácticas responsables y sostenibles en el sector, y permitirá desarrollar nuevas líneas de trabajo centradas en impulsar la economía circular y reforzar la sostenibilidad ambiental y social del ocio nocturno en toda la región.

En esta primera fase del proyecto, el diagnóstico realizado a los establecimientos participantes ha revelado avances significativos en sostenibilidad ambiental y social. En primer lugar, hay que destacar que un 41% ha logrado reducir su gasto energético gracias a mejoras tecnológicas como la implantación de iluminación LED y la instalación de sistemas de climatización eficientes. En el ámbito del consumo de agua, más del 75% cuenta con dispositivos de ahorro —grifos temporizados, inodoros de doble descarga, reductores de caudal— y tres cuartas partes ha conseguido mantenerlo e incluso reducir su consumo (23%).

En paralelo, el compromiso social también se hace patente: más del 70% de los establecimientos emplea a personas migrantes o con dificultades de acceso al empleo, y aproximadamente el 65% ha implementado protocolos y campañas contra la violencia sexual, incluyendo formación específica y códigos de conducta. En términos de responsabilidad ambiental, todos los locales han adoptado medidas correctoras para reducir residuos —como la eliminación de plásticos de un solo uso— y el 75% de los locales adquiere de forma prioritaria sus productos a proveedores de proximidad, favoreciendo la economía local y la reducción de la huella logística.

“El Ejecutivo autonómico lleva años colaborando con los empresarios del sector, desde iniciativas como la campaña Recicla la Noche hasta la reciente Guía de Buenas Prácticas. Este Club representa un paso más en esa colaboración público-privada para transformar el ocio nocturno en una experiencia sostenible y respetuosa con el medioambiente basada en la economía circular”, han destacado desde la Comunidad de Madrid.

UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN

La creación de este Club se enmarca en una estrategia global para transformar el ocio madrileño en una actividad más sostenible, circular y medioambientalmente responsable. Esta apuesta se completa con avances legislativos como la reforma del Decreto de admisión, que refuerza el papel de los controladores de acceso en la promoción de conductas cívicas y la protección ambiental del entorno urbano.

El Club del Ocio Sostenible constituye un nuevo estándar de calidad ambiental y social para la noche madrileña y una oportunidad para que el sector lidere e impulse el cambio hacia un modelo más comprometido con la sostenibilidad.