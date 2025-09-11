Toda la información sobre las becas de hasta 300 euros para comprar material escolar en la Comunidad de Madrid en el curso 2025-2026

La compra de cuadernos, uniformes, tablets o licencias digitales multiplica el gasto familiar en septiembre y varios consistorios madrileños han puesto en marcha planes propios para suavizar la cuesta, con ayudas que van de 50 a 300 euros por familia.

San Fernando de Henares renueva por sexto año consecutivo su Plan Municipal de Ayudas al Material Escolar: hasta 100 euros por alumno y un máximo de 300 euros por unidad familiar, siempre que se aporten facturas originales, el justificante de matrícula y el certificado de empadronamiento. La convocatoria se abrirá en las próximas semanas y se podrá tramitar presencialmente o a través de la sede electrónica del ayuntamiento.

Alcobendas ha fijado una partida de 140.000 euros y segmenta la ayuda por etapas: 60 euros para Infantil, 75 para Primaria, 120 para ESO y FP Básica y 200 para Bachillerato y FP de Grado Medio. El plazo está abierto del 5 al 25 de septiembre y exige no superar una renta per cápita de 9.500 euros anuales y no haber repetido curso sin causa justificada.

San Sebastián de los Reyes une en una sola convocatoria material, libros y comedor con 600.000 euros de presupuesto, aunque la fase ordinaria ya cerró en julio; desde la Concejalía de Educación se recomienda consultar la web por posibles ampliaciones o nuevas fases.

Convocatorias ya cerradas y municipios pequeños

El Escorial abrió su plazo del 26 de marzo al 11 de abril: 80 euros para rentas de hasta 15.000 euros y 50 euros entre 15.001 y 20.000 euros, solo para Infantil, Primaria, ESO y FP Básica.

Pozuelo de Alarcón mantiene abierta su solicitud hasta el 30 de septiembre y ofrece 100 euros por hijo en Primaria, ESO, FP Básica o Educación Especial, compatible con otras becas siempre que no se dupliquen conceptos.

Móstoles ya cerró su convocatoria el 7 de julio, pero su experiencia confirma que cada vez más ayuntamientos madrileños complementan las ayudas autonómicas o estatales con líneas propias para que ninguna familia renuncie al material escolar por falta de recursos.