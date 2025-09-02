Dormir barato en Madrid: este hotel en pleno centro solo cuesta 100 euros la noche

A la hora de planificar un viaje son muchas cosas las que ya se dejan reservadas como el hotel o los billetes de avión. Dependiendo del destino y la comodidad, el presupuesto puede variar. En el caso de Madrid, una ciudad que ha recibido casi seis millones de visitantes en el primer semestre de 2025, el gasto se puede reducir si se encuentran verdaderas gangas.

Aunque a veces puede resultar complicado salir del estereotipo de dormir en un hotel con media pensión, la capital ofrece otro tipo de alojamientos más baratos e igual de cómodos que un cuatro estrellas. Más allá de los apartamentos de alquiler, un turista ha compartido en redes sociales una opción económica que ha causado furor entre los usuarios por el precio por noche y su emblemática ubicación.

El hotel más barato para dormir en Madrid

Las redes sociales se han convertido en un portal donde compartir consejos y experiencias cuando viajas a una ciudad. Esta vez, Madrid se ha convertido en el foco de atención de aquellos que quieren pasar una noche y no gastar mucho dinero. A través de un vídeo, una cuenta de viajes (@ruteando_pe) ha compartido el mejor secreto: Aparsol Apartments en la Puerta del Sol por 100 euros.

"Este hotel tiene capacidad para cinco personas y es recontra barato", asegura. Nada más entrar, muestra dos camas en perfecto estado y acaba presentando el resto del espacio: "por aquí tenemos una pequeña mesa para comer, una nevera básica y también lavadora, secadora y un grifo para que cocines, con utensilios". Además de enseñar el baño, algo "completo y normalito", muestra como en un apartamento hay camas para mínimo 5 personas.

Cuánto cuesta de media dormir en un hotel

El precio medio por noche en hoteles españoles alcanzó los 139,4 euros durante el primer trimestre de 2025, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Barómetro Hotelero de STR y Cushman & Wakefield. Este incremento se debe a una fuerte demanda, con especial crecimiento en Madrid (+11,4%), Barcelona (+7,6%) y Baleares (+13,1%).

Aunque es difícil determinar un precio con exactitud, ya que las tarifas varían según la temporada, los datos aproximan a que el precio medio por noche en la Comunidad de Madrid fue de 193 euros entre semana y de 212 euros los fines de semana. Sin embargo, el día más barato para hospedarse sigue siendo el domingo, ya que la demanda suele ser menor al ser el final de la semana y el principio de la semana laboral.