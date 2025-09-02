El delegado de Moncloa en Madrid prohíbe la concentración de Vox frente al centro de menores inmigrantes irregulares de Hortaleza

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración convocada por Vox para este martes a las 18.30 horas en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida de Hortaleza después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro.

Esta medida se justifica en los informes policiales recabados que advierten del "riesgo elevado de alteración al orden público", así como la posibilidad de incurrir en un delito de odio, según ha precisado la Delegación en un comunicado, en el que reconoce que también se ha tenido en cuenta la agresión a dos menores residentes del centro este fin de semana por parte de dos encapuchados.

"En base a estos hechos, y tras el análisis del expediente y de los informes de seguridad, la Delegación ha dictado resolución de prohibición con el objetivo de proteger los derechos fundamental de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio del interés superior del menor", reza el escrito.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha ofrecido declaraciones a los medios tras un minuto de silencio a las puertas de la Delegación en las que ha incidido en que esta concentración estaba dirigida a "hostigar a los menores a las puertas su domicilio", y que además la Policía había estimado en "elevado" el riesgo de que la concentración pudiera desembocar en alteraciones del orden público.

A pesar de todo, ha confirmado que la Delegación del Gobierno desplegará un dispositivo policial en las inmediaciones del centro para garantizar la seguridad esta tarde a pesar de que la concentración ha sido prohibida.

Por otro lado, Martín ha reprochado a Vox su "inhumanidad" por catalogar los centros de acogida de migrantes como focos de inseguridad. "Es un discurso absolutamente falsario, no basado en ningún dato concreto, sino simplemente en la criminalización de un colectivo por hechos que pueda cometer un individuo concreto, como puede suceder con cualquier otro colectivo de nuestra sociedad", ha dicho más tarde en declaraciones a TVE.

Así las cosas, el delegado ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que "reniegue" de las posturas de Vox, a la par que ha acusado al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de "sumarse a la ola de estos mensajes de odio, azuzados sin duda" por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien además pide "no eludir sus responsabilidades" y gestionar "de manera adecuada" los centros de acogida de menores.

"Lo que corresponde ahora es escuchar un desmarque nítido por parte del Partido Popular de estos discursos que son absolutamente incendiarios, graves, falsarios y profundamente inhumanos", ha remachado el delegado del Gobierno, que ha abogado por ponerle fin a los "titubeos" de los 'populares' en esta materia.

De acuerdo con la Delegación del Gobierno, se considera que el lugar elegido para la concentración vulneraría el derecho a la intimidad y un entorno seguro de los menores inmigrantes irregulares, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Finalmente, la Delegación del Gobierno ha abundado en que el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que entrañen un riesgo para la convivencia o la integridad de las personas.

Así, la institución ha recordado que la legislación española permite la prohibición de una manifestación cuando, de forma razonada, se estima que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generar alteraciones al orden público para personas o bienes.

Ya el pasado mes de mayo la Delegación del Gobierno dictó una resolución por la que se prohibió la concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional frente a este mismo Centro de Primera Acogida de Hortaleza. En aquella ocasión, la Delegación justificó su decisión en "la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro"