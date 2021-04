El PSOE se debate en Madrid entre una “campaña topo” con Sánchez y una cascada de ministros

O nos pasamos o no llegamos. El justo medio en política, ese que hace que te voten y no te rechacen, se le está haciendo cuesta arriba al Partido Socialista. Al candidato “soso, serio y formal”, Ángel Gabilondo, como le anuncian en su partido, le ha caído el sambenito de ser más de lo primero que de lo segundo. Así las cosas, el PSOE ha salido en tromba en su ayuda. Craso error, según algunos analistas. Pareciera que él solo no puede con la campaña.

Los ministros de la cuota del PSOE que forman parte del gobierno de coalición que presidente Pedro Sánchez se volcarán en la campaña socialista para las elecciones autonómicas del 4-M, como también hará el propio del jefe del Ejecutivo. Ya ha empezado.

Fuentes socialistas detallaron que participarán en actos con el candidato, Ángel Gabilondo, o de la candidatura del PSOE “todos aquellos ministros a los que podamos cuadrar en agenda”.

Por ahora, la campaña oficial arrancó este domingo con el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, arropando a Gabilondo en un acto en Ferraz, en el que también tomó la palabra Irene Lozano, número 5 de la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid.

Este lunes, por la tarde, hará lo propio en un acto en Puente de Vallecas el ministro de Política Territorial y Función Pública y líder del PSC, Miquel Iceta, en un acto con la número dos de la candidatura y exsecretaria de Estado, Hana Jalloul.

Mañana estará el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Abalos, en Parla, y la titular de Industria y anunciada como vicepresidenta económica de Gabilondo si este llega al Gobierno, Reyes Maroto, en Vicálvaro.

Ocuparán el espacio que el candidato dejará libre hasta el jueves para prepararse el primer debate electoral. Fuentes socialistas apuntaron que, después del desayuno informativo de este lunes y de un acto en Alcobendas, Gabilondo “no tendrá más agenda” para poder preparar el debate organizado por Telemadrid.

Pero además de Ábalos, Iceta o Maroto, en la campaña también se prevé la participación de los ministros José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Pedro Duque (Ciencia), Isabel Celaá (Educación) y Arantxa González Laya (Exteriores). Así como las vicepresidentas Carmen Calvo y Teresa Ribera.

Como suele ser habitual en Sánchez cuando hay elecciones autonómicas, el presidente se implicará en la campaña de manera activa con actos los fines de semana -ya lo ha hecho también en la precampaña- y con alguno más que “pueda cuadrar” en la agenda durante la semana.

No obstante, el apoyo de Sánchez por ahora se está centrando en actos en la propia sede de Ferraz, una “campaña topo” que empiezan a cuestionar algunos socialistas porque el resto de los partidos salen a la calle y da la sensación de “ocultismo”.

Sostienen fuentes de la Ejecutiva socialista consultadas que el PSOE debe volcarse más en la calle porque el objetivo “tiene que ser, sí o sí”, que Isabel Díaz Ayuso no gobierne y la presidenta y candidata del PP a la reelección se ve como “muy querida” en las calles y los socialistas parecen que rechazan el contacto con las personas.

Precisamente, según otras fuentes, en la breve reunión de la Ejecutiva socialista de este lunes, en la que participó Sánchez, se animó combatir el discurso de que Madrid solo es la ciudad de Madrid.