El “ego adolescente” que no tiene Gabilondo: “Por eso acepto la ayuda de Sánchez para ganar Madrid”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no le eclipsa al apoyarle en la campaña, sino al contrario, y ha avisado de que sería propio de un “ego adolescente” rechazar su apoyo al pensar que le quita “espacio”.

“Ahora solo falta que por un prurito de ego adolescente uno empiece a pesar que le parece mal que le apoyen o que le quiten aire o espacio”, ha asegurando durante su participación en un desayuno informativo.

Así lo ha asegurado, al ser preguntado sobre si le molesta que la candidata del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le diga que parece que el candidato socialista en las elecciones madrileñas es Sánchez y no él.

“No creo que lo diga por molestar, pero si lo dice para molestar, no tiene mucho sentido. Yo me molesto muchas veces, pero no suele ser por estas cosas. Yo soy nada más y nada menos que Ángel Gabilondo, y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, ha reivindicado.

“Me presento yo, con mi libertad y mi determinación”

A este respecto, ha asegurado que a veces conviene recordar que Sánchez es el líder del PSOE pero también, antes de recalcar, en todo, caso que el que se presenta a estos comicios es él. “Me presento yo. Yo soy el que me presento, con toda mi libertad y mi determinación. Ahora, cuando digo que me presento yo, no estoy diciendo que me parezca mal que me apoyen”, ha apostillado.

Además, ha negado que el apoyo de Sánchez le eclipse. “Al revés, está iluminando la campaña, mire cuanto nos da que hablar. Lo que sí creo es que es muy importante que nos fijemos en los programas, en los proyectos, que Ayuso, y yo, y quien sea, hablemos de Madrid contrastando programas. El tema no puede ser personal”, ha defendido.

Por ello, ha avisado a la presidenta madrileña que no tiene que confrontar ni con Sánchez ni con él sino “con los programas”. “Una de las cosas que ha faltado en Madrid es exactamente hablar de los problemas de los ciudadanos. Hablemos de Madrid”, ha reclamado.