Elecciones Madrid 2021: a qué hora abren los colegios electorales

El 4 de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión los comicios caen en martes y estamos antes una circunstancia excepcional ya que en España las elecciones se suelen celebrar en domingo. En 1987 los madrileños también votaron en día laborable, en aquella ocasión fue un miércoles.

Los ciudadanos tienen muchas dudas sobre qué se puede hacer y que no en estas elecciones, cuáles son los horarios de apertura y cierre de colegios electorales, se puede votar o no en horario de trabajo, etc.

Horarios de colegios electorales

- Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas de la mañana del martes 4 de mayo.

- Se cerrarán a las 20:00 horas de la tarde.

- Debido a la pandemia por coronavirus la Comunidad de Madrid recomienda unas franjas horarias para velar por la seguridad y salud de los madrileños. Los horarios no son de obligado cumplimiento pero la Comunidad de Madrid confía en que se respeten las franjas establecidas siempre que se pueda con el objetivo de salvaguardar la salud de todos los votantes y que la pandemia no sea un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

Al igual que sucedió en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero se destinan unas horas para los mayores, otras para las personas con covid-19 o personas con síntomas.

De esta manera se intenta que no convivan en un espacio cerrado personas vulnerables por edad con personas contagiadas.

Los horarios recomendados para votar quedan así:

- De 10:00 a 12:00 horas, las personas mayores de 65 años.

- De 19:00 a 20:00 horas, aquellos sintomáticos o con la enfermedad de coronavirus activa.

- De 12:00 a 19:00 horas de la tarde podrán acudir el resto de los ciudadanos.

Medidas de seguridad e higiene

Para tranquilidad de los madrileños que acudan a las urnas sólo se permitirá el acceso al colegio electoral a la persona que vaya a votar, no podrá ir acompañado de nadie a no ser que se trate de una persona con alguna disfuncionalidad. En ese caso podrá ir acompañado de una persona que le auxilie.

Para estar el menor tiempo posible en el colegio electoral es recomendable llevar el voto preparado desde casa y así evitar coger papeletas y sobres en las mesas dispuestas para ello.

Los colegios electorales dispondrán de gel hidroalcohólico para el lavado y desinfección de manos y todos los ciudadanos deberán llevar mascarillas.

La Comunidad de Madrid aconseja no usar ascensores si no es estrictamente necesario en los colegios electorales. Al usar las escaleras evitar tocar las barandillas.

En cuanto a la distancia de seguridad lo deseable es que haya metro y medio como mínimo entre las personas que acudan a votar o entre ellas y las que estén en las mesas electorales.

Además, los locales destinados a las votaciones se ventilarán al inicio de la jornada electoral y si es posible durante la misma. Las ventanas y puertas estarán abiertas preferentemente para la renovación del aire.