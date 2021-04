Elecciones Madrid: Lo que se puede hacer y lo que no durante el permiso retribuido para votar en el 4M

El próximo martes 4 de mayo es día de elecciones en la Comunidad de Madrid. Al ser día laborable, muchos electores tendrán que compaginar su jornada de trabajo con su derecho a voto. Los empleados pueden disfrutar de un permiso retribuido para acudir a su cita con las urnas, siempre y cuando su horario coincida en dos o más horas con la apertura de los colegios electorales.

Este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tiempo que le corresponda al empleado no deberá recuperarse. Cuando el horario de trabajo coincida con el de las elecciones entre dos y cuatro horas, los empleados pueden disfrutar de un permiso retribuido de dos horas para ir a votar. Si coincide entre cuatro y seis horas, tendrán un máximo de tres horas, mientras que si los horarios se solapan en más de seis horas, el permiso será de cuatro horas. Los trabajadores cuya jornada laboral no coincida o lo haga en menos de dos horas con el horario de apertura de las mesas electorales no tienen derecho a ningún permiso restribuido para votar.

Es conveniente solicitar un justificante en la mesa electoral durante los comicios por si la empresa lo requiere para comprobar que el trabajador no ha perdido más tiempo del imprescindible para votar.

¿Me pueden despedir si me voy a tomar una cerveza durante el permiso?

Sobre este permiso también surgen otras dudas. Poder ausentarse del trabajo para votar durante, por ejemplo, cuatro horas, no significa que el tiempo restante sea de ocio. Aprovechar esas horas para tomarse una cerveza o ir de compras y compartir una foto en redes sociales puede acarrear un serio problema, pero no debería ser motivo de despido, según explican desde Legálitas. Para que un trabajador sea despedido disciplinariamente hay que comerter un incumplimiento grave y culpable de los deberes laborales, por lo que dependerá de cada caso concreto. Lo que sí puede hacer la empresa es sancionar al trabajador si detecta que se está aprovechando del permiso retribuido para hacer otras cosas que no sea votar en las elecciones.

¿Quién elige el horario de votación, el trabajador o la empresa?

Si el trabajador tiene derecho al permiso retribuido, la empresa lo debe respetar. No obstante, la compañía puede condicionar el horario en función de sus necesidades organizativas o productivas.

¿Qué pasa si no me da tiempo a ir a votar durante el permiso?

Es posible que durante el permiso para votar no de tiempo a desplazarse al colegio electoral. Son muchos los trabajadores cuyo puesto de trabajo está lejos de su domicilio, lo que provoca que en un permiso de dos horas, por ejemplo, no sea posible ir a la votación y volver al trabajo. En ese caso, los empleados pueden utilizar el permiso retribuido para gestionar el voto por correo de manera presencial.

Día no lectivo en los colegios. ¿Puedo pedir un permiso?

Las del 4 de mayo serán unas elecciones especiales, ya que se celebran un martes. Ese día no habrá colegio, por lo que los padres trabajadores tendrán que organizarse para hacerse cargo de ellos. No existe un permiso especial para estos casos, por lo que habra que pedir el día como vacaciones, asuntos propios o llegar a un acuerdo con la empresa.

¿La empresa puede negarme el permiso para ir a votar?

Es conveniente acordar con anterioridad las condiciones del permiso, pero en ningún caso la empresa puede impedirle ejercer el derecho al voto. De lo contrario, se estaría cometiendo un hecho denunciable ante la Inspección de Trabajo considerado como infracción grave cuya sanción va desde los 626 euros a los 6.250 euros de multa.