El elogio de Aznar: "En Madrid libertad y progreso se llama Isabel Díaz Ayuso y nada más"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del Gobierno José María Aznar pidieron ayer la unión del voto de «todo lo que está a la derecha de la izquierda» en torno al PP en las elecciones del 28 de mayo como «garantía constitucional y democrática», para frenar al sanchismo que pacta con «separatistas y antiguos terroristas». Aznar arropó a la candidata del PP a la reelección en un mitin en Alcobendas con los candidatos en este municipio y San Sebastián de los Reyes, territorios que la dirigente popular aspira a conquistar en la cita con las urnas. Tras contar con el expresidente Mariano Rajoy este fin de semana en Alcalá de Henares, Ayuso también ha recurrido a Aznar para su campaña electoral, que pueda arrastrar a los antiguos votantes del PP, ahora en Vox, y lograr la mayoría absoluta a la que le acercan las encuestas. Ante más de medio millar de afiliados y simpatizantes, Aznar pidió «agrupar» el voto «como se hizo en su momento» y apoyar «útilmente» al PP para frenar al Gobierno de Pedro Sánchez, porque el resto de papeletas, destacó, «irán a la basura». «Necesitamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vuele ahora más alto que nunca», indicó Ayuso. "En Madrid libertad y progreso se llama Isabel Díaz Ayuso y nada más", concluyó.

La candidata del PP espera que España pueda acabar «de una vez por todas con esta pesadilla», primero en la cita de este domingo, para que pueda «despertar» para las generales de final de año. «Va de elegir entre los enemigos de nuestra nación o los que la amamos. Esto va de Sánchez o España», señaló. Ayuso dedicó gran parte de su intervención en cargar contra el PSOE para pedir «un alto en el camino, un cambio de rumbo» y que todos los españoles voten «en la pluralidad». «Lo que no podemos permitir es que este proyecto de Sánchez a manos de los mismos se vaya extendiendo pueblo a pueblo por cada municipio de España. Esto ya no es un debate al uso entre la izquierda y la derecha», insistió Ayuso. Y añadió: «No caben más disparates al día y no se puede seguir premiando a los desleales y haciendo la vida imposible a la España fiel y tengo la inmensa convicción, la completa convicción, de que no tenemos tantas posibilidades para revertir esta situación. España no aguanta otros cuatro años así. Por eso, tenemos que ser el mejor partido popular con más ganas y con más autenticidad que nunca».