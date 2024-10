La empresas de patinetes eléctricos ignoran las sanciones de Almeida y mantienen su actividad en Madrid

Desde el pasado viernes, se esperaba que Madrid apareciera sin patinetes eléctricos. Sin embargo, el plazo de quince días desde el lunes 9 de octubre, lo van a llevar hasta el límite. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, informó de que el Ayuntamiento iba a revocar la autorización para los 6.000 patinetes de esas tres empresas que podían circular por sus calles al considerar que no se está cumpliendo con las condiciones acordadas.

Pero a día de hoy, patinetes de la empresa Lime o Dott, que desde el viernes debían abandonar la capital, esperan a ser reservados. Algo que no se entiende debido a que los servicios que ofertan no son precisamente baratos. En el caso de Lime, fueron casi 2 euros por seis minutos. Mientras tanto, Dott facturó 1,40 euros por 1 minuto y medio.

Sin derecho a circular

Borja Carabante, delegado de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, dejó claro a través de sus redes sociales que no podría haber aparcados ningún patinete en la ciudad y que en caso de no cumplirlo, las empresas serán sancionadas con 1.500 euros por vehículo que esté en la vía. Sin embargo, esta alerta no ha causado efecto, ya que las aplicaciones asociadas para su alquiler siguen funcionando, proporcionando datos de los patinetes disponibles.

Todo esto viene de principios de mes, cuando se firmó un decreto en el que las empresas Lime, Dott y Tier Mobility dejaban de tener autorización para los 6.000 patinetes de la ciudad y que, en 15 días debían hacer efectiva su retiración. Su justificación se debe a que, tras varias inspecciones, las empresas no respetaban algunas de las condiciones establecidas en el contrato.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han dejado claro que el uso de estos vehículos no era seguro, ya que había cuestiones como la falta de tecnología para limitar el aparcamiento, falta de colaboración de las empresas para brindar acceso a supervisiones o el incumplimiento en la distribución de los patinetes en la ciudad. Además, los seguros ofrecidos por las operadoras no cubrían adecuadamente los riesgos previstos en el acuerdo.

Las empresas, que son conscientes de las multas que han impuesto desde la alcaldía, han expresado su desconformidad con el plazo establecido, ya que en otros países como París estuvieron cinco meses para retirar todos sus vehículos. Por lo que dos semanas, es casi algo 'imposible'. Aún así, la Policía Municipal tiene permiso para quitarlos de las vías públicas.

¿Quiénes son estas empresas?

Dott, con sede en Ámsterdam, es franco-holandesa y opera en ciudades de Europa y Oriente Próximo. Este año, se fusionó con la empresa alemana, Tier para consolidar su red de servicios en más de 400 ciudades. Mientras tanto, Lime, fundada en 2017, es una empresa que ofrece servicios de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas en ciudades de todo el mundo, que además ha sido financiada por grandes empresas como Uber.

En el caso de Dott, ya ha asegurado que muchos de los vehículos han sido retirados de las calles. Explican que los llevarán a otras ciudades, aunque aún no saben dónde exactamente. No obstante, Lime continuará en la comunidad madrileña en dos municipios como Alcorcón, donde tienen bicis de alquiler, y Getafe donde gestionan, 120 bicicletas compartidas.