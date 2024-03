Entrevista al alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga: «Le mando whatsapps todos los días al director de Transportes»

En 1998, cuando Luis Quiroga vino a vivir a Arroyomolinos, apenas era un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. Hoy, un cuarto de siglo después, esta tranquila localidad a 28 km de la Puerta del Sol se ha convertido en una pequeña ciudad de más de 36.000 habitantes, fruto de un crecimiento exponencial desde comienzos del siglo XXI que ha multiplicado su población por 12. Es además uno de los municipios más jóvenes de España, un imán para parejas jóvenes que buscan formar aquí una familia, atraídos por el mayor espacio en las viviendas –la mayoría urbanizaciones de chalés–, las zonas verdes y la seguridad. En esa ecuación, Arroyomolinos es desde 1999 un bastión del Partido Popular, a excepción de los cuatro años entre 2015 y 2019, cuando se convirtió en una de las primeras alcaldías logradas por Ciudadanos. Recuperada en 2019 por Ana Millán, su salto de la política municipal a la regional –tras su inclusión como número 8 en las listas de Ayuso para las elecciones de 2023 hoy es vicepresidenta de la Asamblea autonómica– catapultó a Luis Quiroga –número dos de las listas municipales– desde la concejalía de Medio Ambiente y Mantenimiento hasta la alcaldía.

¿Sabía usted que iba a ser candidato a la alcaldía, teniendo en cuenta que Ana Millán iba en un puesto tan alto de la lista?

No. En principio la candidata era la que iba a tomar posesión en la alcaldía. Es una decisión que tomó después, dado el cargo que le ofreció la presidenta Díaz Ayuso, en una etapa nueva, y por lo tanto me toca a mi coger la alcaldía. Fue una decisión de última hora.

¿Qué pueden esperar los vecinos para esta legislatura tras 4 años muy complicados, casi perdidos a nivel de proyectos?

Entre la pandemia, Filomena y demás fue una legislatura muy complicada. Para esta tenemos proyectos que vienen de la anterior y que queremos ejecutar, con una apuesta clara para este 2024 por el plan de asfaltado, con una inversión de 3,5 millones a través de la Comunidad de Madrid, y progresivamente los años siguientes destinar dinero municipal para llegar a todas las partes del municipio. Es una población que ha crecido muy rápidamente y se han metido servicios (acometidas de luz, gas, etc), levantado las calles, cuyo estado no es el más óptimo.

No se ha asfaltado ni una sola calle desde enero de 2018.

Se tomó esa decisión porque aún quedaban servicios por llegar, seguían metiendo acometidas nuevas, la última de ellas el agua reciclada que ha levantado más de medio pueblo hasta mediada la pasada legislatura. Es verdad que no salió ningún plan de asfaltado y por eso en esta legislatura nos tenemos que volcar en ello. Debería empezarse antes del verano. Estamos terminando el proyecto.

¿Va a ser esta legislatura por fin cuando desaparezcan las torres de alta tensión que parten por la mitad el municipio?

Tenemos esa gran esperanza y está en los Presupuestos del Estado la retirada de esa línea central, que es la que más nos afecta. Y luego

tenemos esa segunda línea perimetral, que estamos en conversaciones con la Comunidad de Madrid para retirarla también de manera simultánea. Está el proyecto y hay un plazo máximo de ejecución para que esté terminado en 2026, empezando seguramente las obras en 2025. El nuevo trazado

iría casi por Móstoles, cercano al polígono.

¿El tren de Cercanías se da por imposible?

Es una cuestión del Estado. Se intentó hace años hacerlo con la Comunidad de Madrid y no salió bien el proyecto. Se le devolvió la competencia al Estado y no sabemos si tendrán a bien realizarlo.

Faltan autobuses, sobre todo en la línea 495 a Madrid, pese a las últimas mejoras logradas.

Sí, los vecinos tienen razón en todo lo que se quejan. Estamos en contacto permanente con el consorcio y hemos pedido mejoras y que el último refuerzo logrado en las horas punta se extienda a todas las franjas horarias los 7 días de la semana. Te puedo enseñar en el teléfono que le mando whatsapps todos los días al director de Transportes. Yo creo que van a llegar más mejoras, sobre todo porque este año salen las nuevas licitaciones de líneas de autobuses que conectan todos los municipios con Madrid. Aunque nos hablan de la escasez de vehículos como un problema.

¿Una posible mejora es que todas las expediciones entren en Zarzalejo, en vez de que las expediciones que vienen desde Moraleja, que vienen vacías, sólo atraviesen por la M413?

Es posible, lo hemos pedido. Y que entren en alguna zona más.

¿Cómo está el proyecto del nuevo Bus rápido?

Lo anunció Ayuso en su investidura y está en fase de estudio. Es algo con lo que seguramente vamos a poder contar. Unirá Arroyomolinos con Móstoles-Cercanías y con Alcorcón. Van a ser dos líneas diferenciadas y va a ir por un carril prioritario y va a mejorar bastante la comunicación. Por Arroyomolinos aún no sabemos el trazado, pero el carril segregado y prioritario no se haría en todos los tramos. Tendría sentido para la salida del municipio o por la A5.

¿Por qué se ha rebajado en su programa electoral la conexión del Bulevar con el Xanadú de calle a un mero camino peatonal?

Es lo que nos ha aprobado la Comunidad de Madrid. Son apenas 400 metros, pero no es posible hacer una calle porque es zona protegida por la presencia de un lagarto.

La Comunidad de Madrid sí aprobó en cambio convertir en autovías carreteras que atraviesan ese mismo parque regional, en zonas de mayor protección medioambiental en Majadahonda o Villanueva de la Cañada, como la M503.

Es posible que con la nueva ley ómnibus es posible que podamos conseguir el permiso. De hecho, lo estamos redactando para volver a solicitar el permiso, pero yo no cuento con ello. Es una cuestión que no depende de nosotros, lo hemos intentado dos veces y las dos veces nos lo han denegado.

Desdoblar la M413, que es una carretera muy peligrosa, ¿es imposible entonces?

Estaríamos ante el mismo problema.

¿Cómo está de avanzado el tema para una segunda salida desde el polígono a la antigua NV?

Estamos en conversaciones con Móstoles. Tenemos un proyecto preparado realizado por la entidad urbanística del polígono, pero es Móstoles quien lo tiene que autorizar. Les descongestionaría tanto a ellos como a nosotros.

¿Qué ha pasado con las urgencias del centro de salud?

Voy a seguir reclamándolas. En la anterior legislatura nos dijeron que primero iban a instaurar las urgencias de enfermería y no se ha producido. Ha habido un cambio de consejera, tengo pedida cita y voy a seguir trasladando nuestra necesidad. Somos un municipio ya con muchos habitantes y son necesarias urgencias 24 horas.

Con una docena de farmacias, no hay ni una sola de guardia para 36.000 habitantes.

Lo hemos pedido a las empresas, pero no tienen obligación salvo que hubiese ese servicio de urgencias.

Hay problemas de limpieza y mantenimiento.

Es otra prioridad. Estamos trabajando en un nuevo contrato, porque el que tenemos está obsoleto y vencido, pues es del año 2009. Estamos con la nueva licitación de la primera fase, que va a mejorar la limpieza diaria. Se incluye también el cambio de contenedores. Llevamos bastante retraso, porque después de hacer una radiografía del estado del ayuntamiento en estos 6-7 meses, es evidente que tenemos una carencia de personal técnico, que es lo que nos hace retrasar todos estos procedimientos. Siendo optimistas, el contrato grande de limpieza debería estar en el primer semestre.

Los carriles bici están en muy mal estado también.

Van dentro también de esa primera fase de asfaltado y en sucesivas continuaremos con su mejora.

Según el propio ayuntamiento hay miles de alcorques vacíos, sin árboles.

Es cierto. Algunos no se han llegado a plantar nunca, incluso. Pero también viene dado por esa problemática de crecer mucho y muy rápido. Cuando hay obras sabemos todos lo que pasa.

Pero muchas de esas obras se acabaron hace 10 años y siguen sin árboles. Apenas se plantaron 200-300 árboles de gran porte en la pasada legislatura.

Pero sumando masa arbustiva y vegetación en sí, la cifra no estaba mal. Llevamos dos años con un plan regional se han plantado mil y pico arbustos y árboles de pequeño porte. Tenemos aprobado destinar este año 1,8 millones de euros para arbolado de gran porte para esos alcorques vacíos y jardineras en cuanto podamos disponer de esa partida presupuestaria, aunque vamos muy justos de tiempo y si no pasaría al año siguiente para que la plantación sea en el momento idóneo. Y no nos podemos quedar ahí, porque con ese dinero no vamos a llegar ni a una tercera parte de lo necesario y se harán planes sucesivos.

¿Por qué se quitó el plan de un árbol por cada nacimiento?

Eran unos 500-600 nacimientos al año y ya no hay zonas municipales para hacer esas plantaciones tan bestiales.

Tenemos el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.

Sí, pero ahí no te permiten plantar por el artículo 33. A lo mejor cuando retiren las líneas de alta tensión ahí se va a liberar espacio.

¿Hay algún plan para las áreas infantiles en un municipio con tantos niños como este?

Es otra cuestión prioritaria. Construir algún área nueva, cubrir otras con sombra y la mejora de todas, de las 56 áreas infantiles, que ya se van quedando obsoletas. Queremos hacer algún parque nuevo singular, con una inversión importante, que podría ir detrás del nuevo centro de salud o en Ciudad Jardín. Pero primero hay que acondicionar lo que tenemos.

¿Se puede pensar en una solución definitiva para los derrumbes junto al arroyo?

De todas las administraciones con competencia en esta cuestión, el único que ha invertido dinero ha sido este ayuntamiento, aunque es verdad que no ha dado el fruto que se esperaba. También por temas climáticos. Después de la obra vino la DANA del mes de septiembre y se llevó parte. Es verdad que si no hubiéramos hecho esa obra no sabemos dónde estarían ahora las parcelas de esos vecinos. Seguimos trabajando en ello, junto con la Comunidad de Madrid, Confederación Hidrográfica y Canal de Isabel II, viendo una solución definitiva. Es muy laborioso y no se ha parado de trabajar. Hay buena sintonía con la Confederación y estamos todos deseando darle una solución y seguiremos invirtiendo lo que haga falta.

¿Por qué se tarda tanto en solucionar las incidencias si las cuentas están saneadas?

Económicamente estamos saneados, pero los plazos administrativos son más largos de lo que nos gustaría. Y perdimos más de media legislatura en atender los problemas de la pandemia y Filomena. No dio tiempo a nada. Además, no veníamos de un gobierno nuestro y no había proyectos preparados ni nada.

¿Es posible solucionar el problema con los vertidos en el río Guadarrama?

Provienen de un poblado chabolista en la Ribera de San Pedro. En la pasada legislatura nosotros hicimos nuestra parte, limpiar los caminos y viales colindantes. Lo que se retrasó fue la limpieza del río, que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que finalmente se limpió gracias a la presión de Navalcarnero, Arroyomolinos y Móstoles. Pero si vuelve a haber un vertido, conociendo a la Confederación, habría lío otra vez seguro.

En verano hay un problema de malos olores en todo el municipio. ¿A qué se debe?

Vienen del abono de unos campos de labranza en Moraleja de Enmedio. Hubo varias denuncias y se producen un par de veces al año. Ahora dentro de poco seguro que nos toca. Y no se puede hacer nada, por muy molestos y vomitivos que puedan llegar a ser en función de cómo venga el viento.

¿Hay previstas nuevas zonas de aparcamientos en el municipio?

Hemos mirado varias zonas, pero está ya muy limitado. Nos gustaría hacer algo al final de la calle Somosierra, aunque es término municipal de Moraleja de Enmedio y estamos hablando con ellos; el aparcamiento que ya estaba previsto detrás del nuevo centro de salud; en Ciudad Jardín hay otra zona; y en Avenida de la Unión Europea desde la calle Marbella hacia Río Tajo.

Hubo bastante polémica con algunas de las actividades de la programación navideña y la cabalgata.

Hubo un problema con la empresa, sobre todo el primer día con el Papá Noel, que el actor no era realista. Si yo veo eso, no se inaugura. Se le comunicó a la empresa e incluso se les va a sancionar. De la cabalgata no me han llegado demasiadas quejas. No me pareció una mala cabalgata, fue digna, aunque no participaron las peñas por sus razones y eso fue un disgusto grande para el equipo de gobierno. Las peñas la llenan de colorido y eso lo hemos echado en falta. Con el resto de la programación se ha intentado hacer con la mejor intención, con cosas atractivas como el espectáculo de drones, aunque seguro que es mejorable.